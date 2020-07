Marco Cartasegna “preso due taglie di panza”/ Foto, “na botta te la si da comunque!”

Marco Cartasegna di Uomini e Donne è ingrassato. L’ex tronista del dating show di Canale 5 ha pubblicato una foto su Instagram mostrandosi in costume con la propria mamma confessando di aver messo su “qualche chilo di panza” e di vivere una specie di “seconda pubertà”. Una sorta di giustificazione quella cercata dall’ex tronista che però precisa poco dopo di sentirsi perfettamente a suo agio nonostante “i chili di troppo”. A corredo della foto, infatti, una lunga didascalia in cui Cartasegna scrive: “quest’anno ho come vissuto una seconda pubertà, arrivata puntuale con i 30 anni. Praticamente ho preso due taglie, non solo di panza, ma anche di spalle, braccia, cosce”. Poi Cartasegna prosegue chiamando in causa una persona misteriosa che gli avrebbe detto: “qualcuno, molto di recente, mi ha detto che sto invecchiando male. Può darsi. Però sinceramente, io mi piaccio di più”. Non solo, Cartasegna nonostante i pochissimi chili in più non nasconde: “mi sento più a mio agio in questi 92kg, con un po’ di panzetta e con tanta consapevolezza in più. Auguro anche a voi di sbattervene un po’ di più le palle di quello che pensano gli altri. E poi con una mamma così, non credo potrò invecchiare troppo male”.

Marco Cartasegna “ingrassato” su Instagram: i fan dalla sua parte

La foto in costume di Marco Cartasegna che confessa “ho preso due taglie, non solo di panza, ma anche di spalle, braccia, cosce” in realtà ha raccolto tantissimi like e commenti positivi da parte di fan e amici. In primis a commentare Tommaso Zorzi che pungente scrive: “na botta te la si da comunque tranquillo”, ma anche le fan gli risparmiano complimenti su complimenti. “Sei bono uguale” scrive una follower, mentre un’altra precisa “sei ancora più figo, e soprattutto la cosa più figa che hai è la tua testa”. Poi c’è chi, ironizzando sulla “panza” scrive: “omo di panza, Omo di sostanza” . Tutta salute è!”, mentre altre due follower lo rassicurano “stai molto meglio così” e “sei manzo anche così, vai tranquillo (anche più di prima in realtà”. Che dire, i chili di più presi da Marco Cartasegna hanno superato la prova Instagram!





