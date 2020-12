Marco Catelli, marito Gabriella Carlucci/ Un avvocato per la sorella di Milly

Con Gabriella Carlucci che torna in tv dopo una lunga assenza ospite di Mara Venier a Domenica In, non è da escludere che nel corso dell’intervista con la signora della domenica si possa parlare anche del marito Marco Catelli. La sorella minore di Milly Carlucci, volto noto e amato del piccolo schermo prima dell’entrata in politica, a dire il vero aveva già parlato dell’uomo sposato nel 1996 nell’aprile del 2019, quando era stata ospite, sempre su Rai Uno, del programma Storie Italiane. In quel caso, ad intervistarla era stata Eleonora Daniele, guarda caso definita dal marito della Venier, Nicola Carraro, come l’erede naturale di Mara. Fu in quel contesto che Gabriella Carlucci parlò del marito Marco Catelli come di una persona dedita alla famiglia: “Ho trovato un marito che ha una famiglia come la mia, e questo è servito molto per l’educazione di nostro figlio”.

Marco Catelli, marito Gabriella Carlucci

Gabriella Carlucci e Marco Catelli hanno un figlio Matteo, che a 23 anni non smette di regalare soddisfazione ai suoi genitori, come confermato dalla stessa ex parlamentare di Forza Italia: “E’ bello, buono, bravo, indipendente, si è laureato e lavora. Vengo da una famiglia in cui i genitori si sono completamente dedicati ai figli, e io e mio marito abbiamo cercato di trasmetterlo a Matteo”. Dal resoconto che Repubblica fece del matrimonio tra i due, si evince molto della storia personale di Marco Catelli, procuratore a Frosinone, appartenente ad una dinastia di avvocati: dal nonno, passando per il padre fino al fratello minore. Con la Carlucci, precisò all’epoca la madre, “si sono conosciuti agli Internazionali di tennis”. La mamma di Catelli all’epoca non nascose qualche perplessità sul fatto che il figlio sposasse una donna che veniva dal mondo dello spettacolo, ma alla fine “l’ha avuta vinta lei (Gabriella, ndr): è una persona dolce e determinata”. Si può dire, visto che il loro amore dura ancora, che c’aveva visto giusto.



