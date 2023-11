Marco, chi è l’ex fidanzato di Claudia Lenti/ Incontro a Uomini e Donne: lui vuole ricominciare, lei…

Claudia tra l’ex fidanzato Marco e Alessio

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne del 17 novembre. Maria De Filippi, infatti, apre l’appuntamento con il dating show di canale 5 chiamando al centro dello studio Alessio e Claudia. La conduttrice trasmette un filmato in cui Alessio e Claudia si confrontano al termine della scorsa puntata. La dama non nasconde la rabbia nei confronti di Alessio ammettendo di non sentirsi protetta. In studio, poi, la conduttrice spiega che la situazione, tra i due, è nuovamente serena e, successivamente, annuncia la presenza di Marco, l’ex fidanzato di Claudia che, quest’ultima, presenta come un uomo affascinante.

“Lui ha chiamato molto prima rispetto a quando Alessio è venuto a Lecce. Sicuramente non in questi giorni”, spiega Maria De Filippi. “Sembrava dovesse entrare Marlon Brando“, commenta Tina Cipollari. “Questa situazione si è creata perché secondo Alessio tra voi non è finita del tutto”, spiega ancora la conduttrice che poi lascia la parola ai protagonisti del confronto.

Marco, ecco perché l’ex fidanzato di Claudia si è presentato a Uomini e Donne

“Non ci sentiamo da mesi. Dopo vari litigi, ci siamo lasciati a luglio. Io ho provato a chiamarla e lei mi ha bloccata” – le parole di Marco sul suo rapporto con Claudia. L’ex fidanzata della dama, poi, spiega il motivo per cui ha deciso di chiamare la redazione per presentarsi in studio. “Sono qua per capire se la nostra storia è finita definitivamente. Nella mia testa la storia era chiusa, solo che ho rivisto Claudia in tv e non ti nascondo che non è una persona indifferente“, dice ancora.

Maria De Filippi, poi, rivela le parole dette da Alessio alla redazione. “Voglio vedere cosa provo per Claudia, voglio ballare con Claudia, voglio uscire con Claudia per capire se sono pronto ad altro“. Di fronte a tali parole, Tina Cipollari è convinta che i due si siano messi d’accordo, ma Gianni e Maria hanno un’altra convinzione. “La redazione, dopo averci parlato, è convinta della sua buona fede. Si sarebbe potuto presentare qui per cercare un’altra donna e, invece, ha detto di voler capire i suoi sentimenti e quindi l’accordo non c’è“, conclude la conduttrice.











