Marco Columbro, chi è e carriera: il boom televisivo e il sodalizio con Lorella Cuccarini

Marco Columbro ha vissuto una lunga carriera come attore e conduttore, prima di essere colpito da una malattia in seguito alla quale ha visto drasticamente ridimensionato il suo impiego televisivo. Nato a Viareggio nel 1950, ha iniziato il suo percorso professionale come attore teatrale negli anni ’70, per poi debuttare nelle allora reti Fininvest con programmi come Buongiorno Italia, Pomeriggio con Five e Drive In e stringere un lungo sodalizio artistico con Lorella Cuccarini negli anni ’90.

Marzia Risaliti, chi è la compagna di Marco Columbro/ "Un amore maturo, consapevole e passionale"

Al fianco della celebre showgirl ha infatti condotto diverse edizioni di Buona Domenica, Paperissima e Trenta ore per la vita. Non solo conduttore, Marco Columbro ha anche avuto diverse esperienze come attore soprattutto nelle fiction Mediaset anni ’90 come Papà prende moglie, Leo e Beo e Il commissario Raimondi. La sua carriera, tuttavia, subì un brusco stop dopo il 2001, anno in cui fu colpito da un aneurisma cerebrale.

Pamela Petrarolo contro Ilaria Galassi: "Mi dissocio dalle sue parole"/ "Dette brutte cose su Helena"

Malattia Marco Columbro: “La pressione ha cominciato ad essere ballerina“

Nel 2001 Marco Columbro ha dovuto fare i conti con la malattia, un aneurisma cerebrale che l’ha poi lasciato in coma in ospedale per 20 giorni. Fu un evento spartiacque per la sua vita personale e anche per la sua carriera professionale, poiché vide drasticamente ridimensionato il suo impiego in televisione. Negli anni 2000, dopo quanto accaduto, concentrò la propria attenzione principalmente sull’attività teatrale, mentre le chiamate in televisione calarono.

“Troppo lavoro, troppo stress, la pressione ha cominciato ad essere ballerina e ho avuto un picco pressorio con un’emorragia cerebrale e un coma di venti giorni“, ha raccontato il conduttore in un’intervista a Ciao Maschio lo scorso ottobre, sottolineando anche la profonda delusione per essere stato dimenticato dalla televisione dopo l’accaduto: “Ne sono uscito bene, non ho nessun problema, ma per Mediaset sono morto e anche per la televisione in generale. Me ne sono fatto una ragione ma i primi anni è stato molto duro. Quando ho avuto la malattia ero al picco della notorietà, non stavo andando male: ma è andata così e va bene così, chi se ne frega”.

Chi è Francesca Senette: l'incidente nel 2018 e l'amore/ Il marito Marcello Forti e i figli Alice e Tommaso