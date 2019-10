Marco Columbro contro Barbara D’Urso “Basta stronzate”/ E lei “Hai cambiato cervello”

Marco Columbro attacca Barbara D’Urso in diretta a “Live Non è la D’Urso” e la conduttrice sbotta davanti a tutto. «Non sono pieno di debiti. Ho casa di fronte ad Alba Parietti. Voglio venderla, ma sono ancora lì. Te lo può confermare lei. Se l’ha comprata Berlusconi? Magari la volesse!», ha esordito l’ex presentatore televisivo. Quando è andato in onda il servizio sui vip in rovina o che si lamentano per i soldi è scoppiata la polemica in studio. «Il gossip è una cosa, la verità è un’altra. Se siamo qui per parlare del fatto che ho cambiato vita, mi sta bene, se no mi alzo e me ne vado», ha minacciato Marco Columbro. E ha ribadito il concetto subito dopo: «Non ho intenzione di parlare delle mie cose. Fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va. Sono venuto qui per parlare del fatto che ho cambiato vita». Barbara D’Urso ha allora replicato con evidente stupore: «Ma lo stai dicendo a me? Secondo te io voglio fare una trasmissione sulla tua pelle?». La replica non si è fatta attendere: «In quel filmato c’erano un sacco di stronzate». Ed è scoppiata la lite.

MARCO COLUMBRO CONTRO BARBARA D’URSO “BASTA STRONZATE”

«Scusami, Marco. Non voglio litigare con te», ha sbottato Barbara D’Urso rivolgendosi a Columbro. «Io sono stata carina e ho voluto che smentissi le stronzate, scusatemi la parola, che hanno scritto, invece di essere grato, mi attacchi pure», ha proseguito. Di fronte alle esternazioni del suo ospite, si è poi lasciata andare ad un duro sfogo: «Hai cambiato vita, ma hai anche cambiato cervello da come ti conoscevo io». Ma Marco Columbro ha proseguito la polemica: «Hai aperto la trasmissione con una cosa che non c’entra un ca..o». La conduttrice ha provato inutilmente a spiegarsi: «Vabbè Marco, sei polemico, inutilmente secondo me, e poco carino. Pensavo di fare una cosa carina nei tuoi confronti». Ma il suo ospite non era d’accordo con lei: «Oh, basta. Questa è una trasmissione di gossip o di alto livello? Non sono venuto a parlare dei fatti miei. Se non è gossip, cos’è? Io ho un albergo ora, vorrei parlar di quello». E infatti Barbara D’Urso ha poi trasmesso il servizio sui vip che cambiano vita.

