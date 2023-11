Marco Columbro e il rapporto con il figlio Luca: “Sono orgoglioso di lui”/ “Fa l’illusionista, è bravissimo”

Marco Columbro e l’amore per il figlio: “Fa l’illusionista è molto bravo”

Marco Columbro, ospite di La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha parlato a lungo del figlio Luca che ha seguito le sue orme ma in un ambito televisivo diverso: “Lui fa l’illusionista, vive a Lisbona fa spettacoli nei vari locali. E’ molto apprezzato perchè è veramente molto bravo, sono orgoglioso di lui. Se vado a trovarlo? No, viene lui adesso a trovarmi. Quando aveva 4 anni veniva sul set di Caro me e diceva: “E’ arrivato Columbro bonsai” perchè era veramente uguale a me.”

L’attore racconta: “Lui venne a vedermi in una commedia a Firenze e, siccome lo aveva visto già diverse volte, sapeva le battute. Ad un certo punto c’era una pausa e lui anticipa la mia battuta dal palco e io lo guardo un po’… e poi ci sono gli applausi ancora prima che l’avessi recitata io. Ho detto: “Non lo portare più perchè se no fa casino e basta“.

Marco Columbro e l’amore per Marzia Risaliti: “Amore maturo e passionale”

Dal punto di vista sentimentale, invece, Marco Columbro ha ritrovato l’amore con Marzia Risaliti con cui vive un “un amore più maturo, consapevole, ma comunque passionale” affermava a Oggi è un altro giorno. In un’intervista a Diva e Donna, il comico ha svelato come ha conosciuto la sua dolce metà.

“Sono le donne che vengono da me. Io non vado a cercarle in giro per locali: non lo facevo nemmeno quand’ero più giovane. Marzia è venuta a Roma alle prove di un mio spettacolo. Come spesso mi capita in queste situazioni, faccio l’antipatico, anche se è solo una tattica. Ho visto una bella donna e non volevo ammettere che mi aveva affascinato”. E ancora: “Ho fatto il gentiluomo e l’ho invitata a teatro, a Firenze, dove abitava: da lì in avanti l’ho bombardata di telefonate fino a che non ci siamo messi insieme”.

