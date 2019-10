Marco Columbro/ “Federica fammi parlare! Extraterrestri esistono e gli americani..”

Puntata speciale di Mattino 5 oggi almeno nella sua sezione dedicata al gossip e all’intrattenimento visto che ad attirare l’attenzione di Federica Panicucci che tra i suoi ospiti ha anche Marco Columbro. Chi lo conosce sa bene che ormai il conduttore è un vero e proprio patito dell’argomento e oggi è in studio per parlare di questa nuova notizia che arriva dagli Usa e secondo la quale esisterebbero “fenomeni aerei non identificati” (Uap) ed ha subito debuttato al grido di “Federica fammi parlare!”, il conduttore scherza e gioca e poi rivela: “Hanno usato questo termine per non dover dire troppo e spiegare così 70 anni di avvistamenti. Gli americani si nascondono dietro un dito, in realtà loro rilasciano notizie poco alla volta per fare un’informazione omeopatica alle persone fino a quando non ammetteranno che non siamo soli e che con gli extraterrestri collaboriamo e vivono tra noi”. Marco Columbro è convinto che la notizia del Uap sa importante proprio per questo.

MARCO COLUMBRO E LA QUESTIONE ALIENI: IL GRANDE ANNUNCIO

Lo stesso conduttore poi racconta dell’avvistamento che lui stesso ha registrato dopo aver partecipato ad un convention confermando che i “fratelli”: “Vogliono interagire con noi. Ci sono incontri del quarto tipo in cui tu hai un incontro. Ci mandano dei piccolo segnali che ci aiutano ad abituarci. A New York ho visto tre sfere formare un triangolo perfetto”. Tornati in studio Marco Columbro continua dicendo: “Il mio avvistamento non ha nessun valore, ma mi fai parlare? Non è la ragione della mia vita l’avvistamento, quello che è importante è che ci sono persone che sono convinte che siamo ancora soli nell’universo. Noi non sappiamo dove inizia e finisce l’universo allora come facciamo a sapere di essere soli. Loro ci mandano messaggi, ci sono persone che hanno contatti con i fratelli dello spazio che ci mettono in guardia sulle arme nucleari. Non ci permetteranno di distruggere il nostro pianeta”.

