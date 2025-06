Marco Columbro si è raccontato a La Volta Buona, nella puntata riproposta su Rai 2 il 2 giugno 2025, parlando del suo allontanamento dalla TV oltre che della malattia che lo ha costretto a lasciare il lavoro per qualche tempo e per la quale ha rischiato la vita. Columbro ha infatti raccontato cosa gli è davvero accaduto: “È successo che si è rotta un’arteria ma si è rimessa a posto poi. Io non ho avuto un aneurisma, io ho avuto fortuna!”, ha esordito l’attore.

Così ha continuato: “Hanno scoperto che avevo un aneurisma che stava lì, era una mina vagante che poteva esplodere ma non è esplosa. Il danno è stato l’ictus e hanno scoperto l’aneurisma e lo hanno clippato. Ora non ho nessun problema.”, ha chiarito il celebre conduttore.

Marco Columbro: “Lavoro ancora in TV ma in un programma di nicchia, sono sereno”

Marco Columbro è da anni lontano dalla TV principale, tuttavia ha fatto sapere di essere sempre impegnato sullo schermo e non: “Io continuo a lavorare in televisione ma faccio un programma di nicchia per imprenditori, dove li intervisto ma interessa loro, chiaramente non il pubblico e poi mi occupo del mio albergo in Toscana.”, ha fatto sapere, dicendosi felice della vita che fa oggi, anche perché il pubblico non si è dimenticato di lui. “L’importante è essere sereni: il pubblico non mi manca, anche perché in strada mi capitano sempre attestati d’affetto, il che mi stupisce perché sono 25 anni che non sono in TV.” D’altronde, tra le sue passioni c’è anche il teatro: “Io nel 2002 tornai subito in teatro, avevo paura dopo 20 giorni di coma di avere qualche momento di sbando, invece non è mai accaduto.”, ha raccontato nello studio de La Volta Buona a Caterina Balivo.

