Marco Columbro, malattia: l’ictus nel 2001/ In coma per 25 giorni, poi la tv…

Marco Columbro, malattia: l’emorragia cerebrale nel 2001

Marco Columbro, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nel 2001 è stato colpito da una terribile emorragia cerebrale. In quel periodo Columbro era al lavoro sulla sit-com “Ugo”: “Furono mesi di arrabbiature, la pressione mi salì alle stelle. Cominciai a soffrire di mal di testa fortissimi, ma pensavo alla sinusite. In quello stato andai a trovare mio padre ricoverato a Viareggio, senza sapere di avere già un’emorragia cerebrale. Tre giorni dopo a Biella per una conferenza di geometria sacra mi sentii male: feci in tempo sdraiarmi sul letto e mi risvegliai il 24 dicembre”, ha raccontato l’attore e conduttore in una recente intervista al Corriere della Sera.

In una lunga intervista a Il Giornale, Columbro disse che l’emorragia cerebrale fu un colpo di fortuna: “Grazie a quell’emorragia, infatti, scoprirono che nel mio cervello covava qualcosa di ben più grave. Un aneurisma. Come dinamite pronta a esplodere. Me ne liberarono e mi salvarono la vita”.

Marco Columbro: “Dopo la malattia per la televisione sono morto”

Marco Columbro è rimasto in coma per 25 giorni e si è poi risvegliato su una sedia a rotelle in un centro di riabilitazione: “Non sapevo più chi fossi. Poi non riuscivo a fare cose banali, come saltare a piedi uniti, e parlavo rallentato. Ho dovuto imparare nuovamente a fare tutto: la barba, camminare, usare le posate, come fossi un bambino che nasce in un corpo da adulto, ma con la mente a pezzi”, ha raccontato il conduttore nel programma BellaMa di Pierluigi Diaco. Marco Columbro è stato uno dei volti più amati della tv dalla fine degli anni ’80 e per tutti gli anni ’90: ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, come “Buona Domenica” e “Paperissima”, la fiction “Caro Maestro”, lavorando al fianco di Lorella Cuccarini, Elena Sofia Ricci e tantissimi altri. “Dopo la malattia per la televisione sono morto. Mi sono dedicato al teatro, della mia azienda di biologico e del mio resort in Toscana”, ha detto in un’intervista con Repubblica.

