MARCO COLUMBRO/ “Io un templare in un’altra vita, sulla casa e Berlusconi…”

Marco Columbro è tornato alla ribalta delle cronache in queste ore, per via di alcune notizie, risultate poi non veritiere, in merito alla sua abitazione e a Silvio Berlusconi. Per fare un po’ di chiarezza il noto presentatore televisivo ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della Sera, in cui ha affrontato svariati argomenti a cominciare dal libro che ha appena concluso di scrivere, circa la sua esperienza sulla ricerca spirituale: «Il tema è risvegliarci dal sonnambulismo che ci hanno indotto migliaia di anni fa le religioni – afferma il volto noto della televisione privata – e un tipo di scientismo che ti porta a pensare solo con la testa, non col cuore. Bisogna riscoprire che siamo esseri divini, eterni, multidimensionali». Columbro ha parlato anche della sua vita precedente, una visione avuta grazie all’ipnosi regressiva: «In ipnosi regressiva, ho visto due vite precedenti – afferma – sono stato un cavaliere templare diventato monaco benedettino e, in un’altra vita, un medico». Una doppia visione che ha permesso allo stesso presentatore di ottenere numerose risposte sul suo passato e presente, ed in particolare: «A capire da dove arriva la mia passione per la medicina, perché da bambino volevo farmi prete, a spiegarmi il temperamento iracondo, che forse risale al templare e che si è placato solo attraverso ricerca e pratica spirituale». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

MARCO COLUMBRO, INTERVISTA AL CORRIERE

Marco Columbro ha problemi di soldi? Tutt’altro. Nelle ultime ore sono circolate alcune notizie in merito a problemi economici dello storico conduttore di casa Mediaset, definite dallo stesso delle classiche “fake news”. Tutto deriva dal fatto che l’ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, gli avrebbe comprato la villa di Basiglio a Milano 3, di conseguenza, Columbro sarebbe sul lastrico: «Io in difficoltà? Io con problemi di soldi? Aprire la bocca è facile, connettere bocca e cervello è più difficile – afferma lo stesso Columbro, oggi 68enne, ai microfoni del Corriere della Sera – posso dire solo che vivo ancora nella villa dirimpetto ad Alba Parietti, di cui scrivono, e che Berlusconi è la persona più generosa che conosca». Il noto conduttore tv ricorda così gli anni d’oro nella televisione del Biscione: «Abbiamo creato successi come Tra moglie e marito, Paperissima, Scherzi a parte, la fiction Caro Maestro… Ero un giorno sì e uno no a casa sua coi girati: li faceva vedere a figli, moglie, camerieri e, se si divertivano, era la prova che sarebbero piaciuti al pubblico».

MARCO COLUMBRO: “ORA FACCIO DUE COSE NELLA VITA…”

Dal 2003 ad oggi, la pressoché totale sparizione dalla televisione e una nuova vita: «Faccio sostanzialmente due cose. Mi occupo di una locanda in Toscana, in Val d’Orcia, con 18 ettari di bosco e ospiti tutti affascinati dal silenzio. La gestiscono amici albergatori, ma m’impegna tanto. L’anno scorso non si è presentato il cuoco e per un mese e mezzo ho cucinato io. Avrei preferito mille prime in teatro: non dormivo la notte per l’ansia da prestazione». La seconda attività riguarda invece la stesura di un libro sulla sua ricerca spirituale dal tema “risvegliarci dal sonnambulismo che ci hanno indotto migliaia di anni fa”. Eppure la sua sparizione dalla tv nonostante 13 Telegatti vinti e programmi di grande successo, resta un mistero: «Non ne ho idea – replica lo stesso viareggino – per cinque o sei anni, ho bussato a tutte le porte, invano. Poi me ne sono fatto una ragione: la vita è fatta di cambiamenti. Ho fatto teatro fino a quattro anni fa, poi televendite di condizionatori, ma si vede che il mio destino erano studio e conoscenza».

MARCO COLUMBRO: “SONO MOLTO SERENO”

C’è chi pensa che la sua sparizione dal piccolo schermo sia dovuta agli argomenti trattati dallo stesso, spesso e volentieri controversi come ad esempio gli ufo e gli alieni: «Non m’interessa chi non studia e poi mi dà del pazzo. Il mio motto è: chi crede non conosce, chi conosce non ha bisogno di credere. Ci sono prove evidenti che non siamo gli unici nelle galassie – ha aggiunto Columbro – e che gli extraterrestri ci inviano messaggi contro le bombe nucleari». Ma nonostante “l’addio” alla televisione e al mondo dello spettacolo, teatro permettendo, il poliedrico Columbro (ha fatto anche il doppiatore nel film Disney “Lilli e il vagabondo”), si dice assolutamente felice: «Sono sereno. Da nove anni ho una compagna, Marta, bella e profonda. So che la felicità è passeggera, mentre la serenità te la devi conquistare, imparando a governare le emozioni, però è durevole».



