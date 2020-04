Marco Columbro si “addormenta” in diretta/ Lorella Cuccarini lo sveglia, poi…

Pubblicità

Grandi risate a La Vita in Diretta quando Lorella Cuccarini apre il collegamento con Marco Columbro, collega per molti anni e soprattutto grande amico. Il collegamento parte infatti con la visione di Columbro steso sul divano, stanco e addormentato, che fa finta di non sentire la Cuccarini che lo chiama ripetutamente. Poi però eccolo, pronto a chiacchierare con Lorella e raccontarle come sta trascorrendo la sua quarantena. Columbro si mostra indaffarato tra le pulizie di casa, con tanto di aspirapolvere alla mano, e di tanto in tanto la compagna Marzia Risaliti lo richiama all’ordine, chiedendogli di non oziare. Il collegamento dunque continua tra tante risate, battute e qualche canzone, poi si entra nel merito della quarantena ed è la Cuccarini a ricordare il suo amore per la musica, aspetto determinante in questo periodo.

Pubblicità

Marco Columbro racconta la sua quarantena a La Vita in Diretta

Marco Columbro infatti dichiara: “La musica, soprattutto in questo momento, è l’anima che lega un po’ tutto il popolo italiano. – e aggiunge –Infatti questi gruppi spontanei che nascono o solisti che nascono sui terrazzi e sui tetti delle case e cantano canzoni ci dicono che siamo tutti insieme, tutti sulla stessa barca. Ed è bellissimo”. Se la musica è un grande amore, la cucina è invece la sua grande passione. In questi giorni Marco Columbro vi si sta dedicando molto e a La Vita in diretta racconta: “Io amo il salato, tant’è che faccio colazione salata al mattino. In cucina comunque mi piace creare, inventare.. Faccio pochi dolci, uno di questi è il castagnaccio che ho fatto proprio oggi“, mostrandolo poi alla Cuccarini in video.



© RIPRODUZIONE RISERVATA