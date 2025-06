La sua carriera televisiva è intrisa di ironia e umorismo; Marco Columbro non si è smentito anche oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo rendendosi protagonista di numerose gag e siparietti irriverenti, spesso con la complicità proprio della conduttrice. Il tema della puntata è dedicato ai grandi volti della tv, i conduttori che hanno fatto scuola e che sono ancora oggi considerati pionieri di ciò che è diventato oggi il piccolo schermo. Da Pippo Baudo a Corrado, passando per Mike Bongiorno; incalzato sui ricordi a proposito delle esperienze condivise, emerge immediatamente l’ironia di Marco Columbro: “Se mi ricordo? Certo, io ancora non sono rincogl*onito!”.

Chi è Ambra Sabatini e incidente della campionessa paralimpica/ "Sono stata fortunata perché..."

Non si ferma qui la verve comica di Marco Columbro; l’attore non si smentisce anche quando Caterina Balivo gli chiede una preferenza proprio tra i grandi conduttori della tv. “Il mio preferito? Tua sorella!”, la conduttrice de La Volta Buona la prende sul ridere – fortunatamente – e replica: “Quale di quelle, ne ho 2”. Prosegue il siparietto con Marco Columbro che poi chiosa: “Ma dai non facciamo queste domande, uno è ancora vivo ed è qui” – riferendosi a Giancarlo Magalli – “Ma chi te le ha scritte queste domande?”.

Salvatore, chi è il papà di Caterina Balivo/ “Non voleva che entrassi nel mondo dello spettacolo…”

Marco Columbro, siparietto con il pubblico a La Volta Buona: “Stai facendo uno show!”

La prende con il sorriso Caterina Balivo che dopo le gag di Marco Columbro, particolarmente divertita, aggiunge: “Che puntatona oggi!”. Ma intanto l’attore non ha ancora terminato le cartucce del suo spirito brioso; nel momento del caffè strappa ancora altri sorrisi agli ospiti in studio e alla conduttrice, soprattutto quando stufo di reggere la tazza decide di portarla direttamente ad una donna presente tra il pubblico de La Volta Buona. “A questo punto offrilo a tutti” – tuona simpaticamente Caterina Balivo – “Stai facendo uno show con questo caffè!”. Lui stesso poco dopo sembra quasi fare mea culpa quando, con toni più pacati, si ritrova a ricordare in maniera toccante il compianto Fabrizio Frizzi: “Riusciva a non essere mai sopra le righe, a volte anche io davanti alle telecamere a volte esagero…”.