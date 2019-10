Marco Columbro, Tapiro d’oro/ Video “Scuse per lite con Barbara D’Urso? Dice balle!”

Marco Columbro “nel mirino” di Striscia la notizia: il conduttore tv ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli per la lite con Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso. «Io me lo rivendo, così ripago i debiti: 1000 euro sono soldi…», il commento ironico di Columbro sul “riconoscimento” storico del tg satirico di Antonio Ricci, che ha poi voluto cogliere l’occasione per porgere le sue scuse al pubblico, non alla D’Urso: «Approfitto della tua presenza per scusarmi con il pubblico che guardava la trasmissione per il mio comportamento: non sono abituato a fare lo Sgarbi della situazione. Mi dispiace e vi chiedo scusa, mi sono sentito truffato: gli autori mi hanno detto “vieni che parliamo del tuo cambio vita”».

MARCO COLUMBRO, TAPIRO D’ORO PER LA LITE CON BARBARA D’URSO: IL VIDEO

Prosegue Marco Columbro nel suo racconto a Valerio Staffelli: «Arrivo là e mi trovo un’altra cosa: tirano fuori un articolo di quattro mesi fa sulla mia casa. Era un fake anche quello, fatto sta che si parte con quello, non so come sono arrivati a raccontare queste fandonie. Mi sono incavolato perché mi ha chiamato per una cosa e ne ha fatta un’altra: questo è per fare ascolti, non per aiutarmi. Mi sono sentito usato per fare ascolti. Barbara, io ti voglio bene ma questa volta hai toppato». Poi torna sul “vengo lì e ti strappo i vestiti”, passaggio che ha sollevato non poche polemiche: «Ho fatto una battuta, lei mi ha anche guardato con un mezzo sorrisino ma non l’ha voluta raccogliere. Era una battuta per stemperare, mica volevo essere maschilista o violento». Clicca qui per vedere il video del servizio di Striscia la notizia.

