Marco Columbro/ “Ufo temono distruzione della terra, torno in tv con un programma”

Marco Columbro è ormai da anni fuori dalla televisione: ma come mai nessuno lo ha più chiamato in tv per condurre un programma? Cerca di rispondere a questa domanda lo stesso conduttore, intervistato dai microfoni di FQMagazine: “Quando ho visto che non avevo più possibilità me ne sono fatto una ragione – risponde – vorrà dire che sono passato di moda. Oggi ci sei e domani no, funziona così il nostro lavoro. Così mi sono riciclato in altri modi: facendo pubblicità, programmi in altre reti e oggi mi hanno chiamato per fare una nuova trasmissione su Business 24. La tv che facevo una volta è passata, ed è giusto che sia così. La tv si evolve”. Columbro tornerà quindi in tv questo mese, alla conduzione di un programma incentrato sulle aziende green in Italia: “Ci sono aziende sane che danno prodotti di qualità – argomenta – parleremo di queste aziende, faremo vedere come operano. È un’opportunità per parlare di rispetto verso l’ambiente”. E una settimana fa Columbro è stato ospite anche di una sua vecchia partner, Lorella Cuccarini, a La Vita in Diretta: “E’ stato un momento bello e piacevole – le parole dell’ex conduttore di Paperissima – Lorella rimane sempre una grande professionista, siamo rimasti sempre amici…”.

MARCO COLUMBRO E I PROGETTI ATTUALI E FUTURI

Oltre alla tv Columbro è impegnato nella gestione di un albergo: “Più che un’azienda, è un albergo a tre stelle creato in un vecchio Monastero dei Benedettini del 1400 – specifica – è un ambiente incontaminato, bellissimo: presto me ne andrò a vivere lì, cosa ci faccio a Milano? Preferisco vivere in un ambiente sano, circondato da borghi bellissimi, a misura d’uomo”. E nel futuro, l’ex conduttore di Paperissima punta ad aprire il primo istituto italiano di nutraceutica, branca della medicina che tratta il cibo appunto come una medicina: “Ne parlava già Ippocrate secoli fa – prosegue Columbro – “che il cibo sia la tua medicina, che la medicina sia il tuo cibo”. La prima regola di un buon medico è chiedere cosa mangi e come: Ippocrate aveva già capito tutto. Ma attenzione: questa branca non è contro la medicina tradizionale, anzi. Io utilizzo le medicine complementari da trent’anni, mi curavo con l’omeopatia già negli anni 70 quando parlarne era come parlare di ufo. Voglio che la medicina diventi prevenzione: uno deve prevenire la malattia, non aspettare che si ammali, e questo si può fare solo con uno stile di vita sano a 360 gradi”.

MARCO COLUMBRO E I CONTATTI CON GLI UFO

Fra gli argomenti trattati spesso e volentieri da Columbro nelle sue recenti interviste, anche i contatti con gli Ufo. Il conduttore però ci tiene a specificare: “No io non ha mai avuto contatti con i Fratelli dello Spazio, però ci sono molti contattati nel mondo e anche in Italia (fa i nomi, ndr)”. Secondo il presentatore, gli extraterrestri sarebbero preoccupati per quanto riguarda la questione dell’energia nucleare: “Non permetteranno che succeda un’altra Hiroshima e Nagasaki – prosegue – temono la distruzione del pianeta: dovesse succedere, si creerebbe uno squilibrio gravitazionale terribile. Per questo loro ci mandano dei messaggi per creare consapevolezza su questo tema, ma non intervengono”. Quindi Columbro spiega perché non intervengono: “Esiste una legge per la quale un popolo più evoluto non può influire su un popolo meno evoluto, ovvero noi. I nostri problemi ce li dobbiamo risolvere da soli, loro intervengono solo se ci sono motivi seri sulla salvaguardia del pianeta”.



