MARCO, CHI E’ IL COMPAGNO DI RANDI INGERMAN/ Lei: “Molto più giovane di me ma…”

Randi Ingerman conferma di avere un fidanzato a Verissimo. Oltre a parlare della malattia, la modella e attrice parla del suo nuovo compagno, Marco. “Ora vivo davanti al lago Maggiore, medito, cammino, peccato che mangio troppi pasticcini. C’è l’amore”, racconta da Silvia Toffanin.

Non si sbilancia molto Randi Ingerman sulla relazione: “Stiamo insieme da sei mesi. Non volevo sapere di uomini. Lui è molto più giovane di me, vediamo”. Poi però a Verissimo svela un retroscena riguardo la loro conoscenza: “La mia amica voleva presentarmi una persona, io gli ho detto che non avrei conosciuto nessuno che avesse meno di 50 anni, invece ha 39 anni. Comunque, è molto uomo”. (agg. di Silvana Palazzo)

Marco è il compagno di Randi Ingerman, la modella e attrice statunitense naturalizzata italiana che recentemente ha confessato di soffrire di depressione. Proprio così, la bellissima modella ed attrice conosciuta per film come “Sotto il vestito niente 2” del 1988, “Il grande inganno” di Nicholson del 1990, ma anche le serie tv Svitati, Bastardi, Torno a vivere da solo, Il ritorno di Sandokan, Fatima, Tutti gli uomini sono uguali, recentemente ha rivelato di soffrire di depressioni e crisi epilettiche. A starle accanto e ad aiutarla c’è il nuovo compagno Marco che ha 28 anni in meno di lei. “Si sa che mi piacciono gli uomini più giovani, ma voi non avete ancora l’età” – ha raccontato la bellissima Randi che ha poi rivelato il primo incontro con Marco – “sei mesi fa non volevo saperne più degli uomini. Poi un’amica me lo ha presentato con un affettuoso inganno: “Ha 48 anni”, mi ha detto. All’inizio pensavo che non avremmo retto. Invece oggi Marco è una presenza preziosa. È stato lui, tre settimane fa, a soccorrermi in una crisi”.

La presenza di Marco è stata ed è importantissima nella vita dell’attrice che ha confessato dalle pagine del Corriere della Sera: “soffro di depressione e di crisi epilettiche. Non mi vergogno di dire che ho bisogno di aiuto. Sono consapevole di soffrire di disturbi mentali e non ho remore ad ammetterlo. Il primo passo per uscirne è chiedere aiuto”.

Randi Ingerman e Marco: un grande amore

Randi Ingerman è molto legata ed innamorata del suo nuovo compagno Marco. Il fidanzato è una presenza preziosa nella sua vita, in particolare da quando soffre di depressione. “Ho cominciato a frequentare gli psicologi da bambina, dopo la separazione dei miei». Ma ora «trovare la cura giusta che non faccia entrare in conflitto i farmaci è difficile” – ha rivelato l’attrice e modella. Non solo, la Ingerman ha aggiunto: “purtroppo c’è una percentuale di persone resistenti ai farmaci per l’epilessia e io sono una di queste. Riscontro però benefici assumendo olio di canapa e praticando la psicoterapia. Ma soprattutto cerco un benessere mentale e fisico attraverso l’esercizio, la vita sana, la dieta”.

Nel 2007 la prima crisi epilettica in concomitanza con la morte del fratello: “mi ritrovai a terra, svenuta, non sapevo che cosa mi stesse accadendo. Poi, mentre stavo lavorando a un reality tv, accadde lo stesso. È stato allora che mi sono decisa ad approfondire”.











