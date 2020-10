Marco Costantini, Aurora e Sofia: compagno e figlie Matilde Brandi/ “La mia vita”

Marco Costantini, Aurora e Sofia sono rispettivamente il compagno e le figlie di Matilde Brandi, la concorrente del Grande Fratello Vip 2020. La showgirl e ballerina è stata la prima concorrente ufficiale della quinta edizione del reality show di Canale 5, ma purtroppo la sua permanenza nella casa si è da poco conclusa visto che è stata sconfitta al televoto da Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta. La presenza della Brandi nella casa non è certo passata inosservata, visto che la ballerina ha dimostrato di essere una persona sincera e onesta prendendo sempre una netta posizione. Al momento della sua esclusione, infatti, tutti i coinquilini della casa hanno dimostrato un grandissimo dispiacere e in tanti sono scoppiati a piangere: da Elisabetta Gregoraci fino alla Contessa Patrizia De Blanck. Per fortuna ad aspettarla fuori dalla casa le amatissime figlie Aurora e Sofia nate dal matrimonio con Marco Costantini. Un amore importante quello con il consulente e docente universitario, anche se la showgirl nella casa ha lasciato intendere che ci fosse un pò di crisi nel suo rapporto.

Matilde Brandi: “Marco Costantini è molto presto con Aurora e Sofia”

Poco prima di entrare nella casa, infatti, Matilde Brandi dal settimanale DiPiù parlando del marito Marco Costantini ha dichiarato: “non è molto d’accordo, lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. E’ un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre. Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani”. Nessuna aria di crisi quindi per la coppia, anche se nella casa la Brandi ha lamentato delle assenze da parte del marito. Chissà che una volta usciti dalla casa non abbiamo chiarito e risolto questa incomprensione, del resto dal loro amore ricordiamo che sono nate due splendide gemelle Aurora e Sofia che sono davvero identiche alla madre!



© RIPRODUZIONE RISERVATA