Marco Costantini, Aurora e Sofia, ex compagno e figlie Matilde Brandi/ “Un addio..”

Marco Costantini, Aurora e Sofia, ex compagno e figlie Matilde Brandi

Marco Costantini, Aurora e Sofia un tempo formavano una famiglia insieme a Matilde Brandi ma adesso le cose sono cambiate. La bella ballerina e showgirl è uscita dalla casa del Grande Fratello vip 2020 ormai settimane fa ma sembra proprio che dietro la porta rossa non abbia trovato il compagno Marco Costantini ma solo le sue adorate gemelle. Secondo quanto ha svelato Matilde Brandi sembra che Marco, nonostante gli alti e bassi che ci sono sempre stati nella loro coppia, solo ora ha deciso di lasciarla senza nemmeno una spiegazione ma nascondendosi dietro un messaggio. Ospite a Verissimo il mese scorso, Matilde Brandi ha svelato della fine del suo rapporto con il padre delle sue figlie ammettendo che ormai da mesi non ha avuto modo di incontrarlo, ma come sarà cambiata la situazione? Secondo i bene informati l’uomo avrebbe lasciato la Brandi per un’altra donna ma al momento non ha avuto modo di dire la sua.

Chi è Marco Costantini e dove vive adesso?

Nato a Roma nel 1964, Marco Costantini lavora come commercialista e gestisce uno studio di commercialisti dopo aver lavorato prima come consulente e poi come docente universitario. I successi personali non gli hanno impedito di essere un padre presente per le sue due gemelle nate nel 2006, Aurora e Sofia. Per loro due Matilde Brandi ha rinunciato alla carriera decidendo di rimanere a casa nonostante la presenza del marito, di due nonne e anche una tata che l’ha aiutata quando le bambine erano piccole. La showgirl è tornata da solo, che ora hanno quasi 15 anni, e, secondo quanto ha rivelato al settimanale Chi, è proprio con lei che rimarranno anche in questo periodo. Cos’altro rivelerà oggi della sua famiglia e come si sono evolute le cose in queste settimane dopo l’annuncio dell’addio? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando prenderà posto nello studio di Live Non è la d’Urso.



