Marco Costantini, compagno Matilde Brandi/ Dubbi sulla loro relazione: cosa succede?

Al Grande Fratello VIP qualcuno parla di un ‘pericoloso’ avvicinamento tra Matilde Brandi e Andrea Zelletta e inevitabilmente nel calderone del gossip finisce anche Marco Costantini, compagno della 51enne attrice e ballerina romana. Le lacrime in diretta della Brandi alcuni giorni fa davanti alle telecamere del reality show giunto oramai alla sua quinta edizione (“Ma qui che ce sto a fa a cinquant’anni…”) hanno infatti svelato un momento di sconforto della diretta interessata: secondo alcuni si sarebbe trattato solamente di un piccolo crollo emotivo dovuto alla lontananza del suo Marco e di Sofia e Aurora, le gemelline avute da lui. Tuttavia secondo alcuni sarebbero altri i motivi di questa crisi e riguarderebbero appunto il rapporto con lo stesso Costantini: malelingue al momento, lo sottolineiamo, e che non trovano riscontro ufficiale anche se i malpensanti non hanno fatto mancare di notare come la Brandi, all’interno della Casa, abbia ricevuto degli apprezzamenti dal coinquilino Andrea Zelletta nonostante la differenza d’età tra di loro. Da qui a dire che vi sia del tenero c’è tutto un mondo ma alcuni abbracci galeotti, fatti notare ai due da Stefania Orlando, lasciano comunque aperta la porta a qualche piccolo dubbio.

MARCO COSTANTINI, COSA ACCADE NELLA SUA RELAZIONE CON MATILDE BRANDI?

A proposito invece di Marco Costantini, commercialista classe 1964 e con un curriculum di tutto rispetto, e del suo rapporto con Matilde Brandi, alcuni siti di gossip e di cronaca rosa riportano delle indiscrezioni secondo cui la loro storia d’amore non sarebbe propriamente tutta rose e fiori: anche qui premettiamo che si tratta di rumors non confermati ma qualcuno afferma che gli eventuali dissapori sarebbero legati a questioni lavorative e legate alla carriera di Costantini, personalità molto attiva nel campo professionale in cui opera e che in passato ha ricoperto anche incarichi molto importanti. Che sia un rapporto non propriamente idilliaco, assieme a tante altre ragioni, il motivo degli alti e bassi presunti del loro rapporto? A proposito dello stesso Costantini, la 51enne attrice e conduttrice televisiva ha ammesso lei stessa di non avere sempre un rapporto idilliaco col suo Marco pur senza mai accennare al fatto che il loro amore vacilli e gli stessi pettegolezzi di qualche tempo fa che li volevano separati non sono mai stati confermati. C’è davvero qualcosa sotto o è semplicemente tutto si risolverà con la fine dell’esperienza al GF VIP?



