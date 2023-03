Marco Costantini, ex compagno Matide Brandi: perchè è finita?/ Lei: “probabilmente ho fatto anche io errori”

Matilde Brandi e la fine della relazione con Marco Costantini

Matilde Brandi e la separazione dal compagno Marco Costantino, padre delle figlie gemelle Aurora e Sofia. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, ospite di Serena Bortone ad “Oggi è un altro giorno”, ha parlato dei motivi che hanno portato alla fine della relazione con l’ex compagno: “non me l’aspettavo, ma bisogna assumersi le responsabilità, probabilmente ho fatto anche io i miei errori. Bisogna attraversare il dolore. Io devo ringraziare tanto le mie figlie e le mie amiche. Le amiche dell’aperitivo, le amiche della sera, le amiche della palestra… Sono state fantastiche. Mi portavano uno spritz, perché sapevano che mi piace “.

Dal loro amore sono nate due figlie gemelle Aurora e Sofia, che hanno cambiato in meglio la vita della showgirl che per il loro bene ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e della tv per dedicarsi alla loro crescita. Per loro, la Brandi ha anche rifiutato diverse offerte di lavoro come quella per Pechino Express “mi è dispiaciuto dire di no a Pechino Express, ma avevo le bambine troppo piccole e non me la sono sentita di lasciarle da sole”.

Matilde Brandi: “Marco Costantini? Uscita dalla casa del GF VIP era freddo”

Ma come è mai finita tra Marco Costantini e Matilde Brandi? Tutto è iniziato poco dopo la partecipazione della showgirl nella casa del Grande Fratello Vip. “Quando sono uscita dalla casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi” – ha detto la Brandi che riflettendo è arrivata alla conclusione che tra loro fosse successo qualcosa.

“Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava” – ha detto la Brandi proprio negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin. Dal canto suo però l’ex compagno non ha rilasciato alcuna dichiarazioni con la Brandi incredula. “Quello che mi dispiace di più è che sono stata io a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di “no”. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi” – ha detto la Brandi in una vecchia intervista. Per fortuna oggi le cose vanno meglio come ha raccontato la showgirl: “adesso va bene. Il tempo guarisce tutte le ferite. Lui è un papà meraviglioso. Bisogna imparare dagli errori e mettersi in gioco”.

