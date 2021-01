Marco Costantini, ex compagno Matilde Brandi/ Perchè si sono lasciati? “Forse non mi ha mai amato”

Venti anni insieme e forse l’amore che è sempre mancato, questo dice Matilde Brandi del marito Marco Costantini, forse ormai ex. Oggi lei sarà ospite a Verissimo dove, in lacrime, racconterà che il marito l’ha lasciata via messaggio e senza nemmeno avere la forza e il coraggio di un confronto, qualcosa che è dovuto dopo venti anni insieme e due figlie. Ma cosa è successo alla coppia? Già la showgirl aveva parlato di alti e bassi e di una situazione in crisi ormai da tempo usando anche parole un po’ forti su intimità e rapporti che, forse, ha fatto infuriare il marito che ha solo preso atto di una storia già finita da tempo. I due stanno insieme dal 2004 e nel 2006 hanno avuto Aurora e Sofia, le loro bambine ma sono sempre stati lontani da gossip e pettegolezzi, almeno fino a questo momento.

Marco Costantini, chi è e che lavoro fa l’ex compagno di Matilde Brandi?

Marco Costantini non appartiene al mondo dello spettacolo e di lavoro fa il commercialista in quel di Roma. Classe 1964, di lui non si sa molto se non che è arrivato nella vita di Matilde Brandi dopo la rottura con Paolo Calissano. Nonostante la reazione fra Marco e Matilde vada avanti da tantissimi anni, la coppia non si è mai sposata e forse in questo la ballerina legge il motivo del loro addio insinuando il dubbio che forse il marito non l’ha mai amata: “Non mi ha mai dato l’anello, forse avrei dovuto capirlo”. Davvero per il non amore non ha mai chiesto alla mamma delle sue figlie di sposarla?



