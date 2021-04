Marco Costantini, ex Matilde Brandi/ Sparito nel nulla dopo l’addio ma…

Matilde Brandi lo ha raccontato in tutti i fiumi e in tutti i laghi: Marco Costantino l’ha lasciata. Il compagno è sparito nel nulla e non si è fatto trovare quando lei ha lasciato la casa del Grande Fratello vip 2020 non solo per lasciarla in modo concreto ma neanche per un chiarimento dopo l’addio, almeno così racconta la ballerina. Il rapporto traballante di cui lei ha parlato così spesso nella casa è stato spazzato via, forse proprio dalle sue stesse parole in tv, e non è più tornato. Lei si è definita single e sta prendendo in mano la sua vita contando sulle sue gemelle e sulle sue amiche, Elisabetta Gregoraci permettendo, e attende di prendere a morsi la vita e le opportunità di lavoro che le si pareranno davanti, ma cosa ne è stato di Marco Costantini?

Marco Costantini ha lasciato Matilde Brandi dopo 17 anni insieme ed è sparito nel nulla

Il commercialista che è stato al fianco di Matilde Brandi per 17 anni non ha rilasciato interviste, a differenza della sua compagna, per rivelare quello che è davvero successo tra di loro ma le parole usate da lei al Grande Fratello vip 2020 non avrebbero di certo lusingato nessuno. La Brandi aveva parlato con i ragazzi della casa dei suoi problemi con Marco Costantino, del fatto che erano rimasti insieme solo per via delle loro figlie e non per altro, e questo non è un buon modo per debuttare in tv in un reality così seguito e forse per questo il compagno è sparito nel nulla decidendo di evitare ogni tipo di confronto. Dopo la sua esperienza nella casa, Matilde Brandi ha annunciato la rottura in lacrime in tv ma da allora non ci sono novità a riguardo, i rapporti sono distesi adesso per via delle figlie oppure no? Cosa si sono detti dopo la burrasca?

