Marco Costantini, marito Matilde Brandi/ Dissapori per l’ingresso di lei al Grande Fratello Vip?

Il nome di Marco Costantini non è particolarmente noto al mondo dello spettacolo, se non fosse per il suo legame sentimentale con Matilde Brandi. Nato a Roma nel 1964, il cinquantaseienne capitolino lavora come commercialista e sembra non amare particolarmente le luci dei riflettori. Il suo curriculum evidenzia diverse qualità professionali, che gli hanno permesso di agguantare traguardi soddisfacenti nel corso della carriera. Sbirciando il suo percorso, notiamo infatti che l’uomo dopo la laurea ha cominciato a lavorare prima come consulente, poi come docente universitario. Si segnala inoltre una vivace attività nella pubblicazione di saggistica varia, oltre alla gestione dello studio di commercialisti che dirige a Roma. Marco Costantini, inoltre, ha ricoperto ruoli molto importanti a livello istituzionale, facendosi apprezzare da più parti.

MARCO COSTANTINI: IL FORTE LEGAME CON LA MOGLIE MATILDE BRANDI

L’uomo continua a vivere nella ‘città eterna’, insieme alla moglie Matilde Brandi, e le sue due figlie. Dalla loro unione sono infatti nate due gemelle nel 2006, Aurora e Sofia. La coppia continua a godersi pienamente il proprio amore, pur vivendo periodi di alti e bassi. Tra i momenti down, forse, c’è da considerare l’ingresso di lei al Grande Fratello. Secondo alcuni spifferi, infatti, Marco Costantini non avrebbe gradito particolarmente l’avventura televisiva della compagna all’interno della casa più spiata di Italia.



