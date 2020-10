Marco Crescentini, Aurora e Sofia, marito e figlie Matilde Brandi/ Problemi per…

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 c’è ancora chi attende una sorpresa. Se qualcuno ha ricevuto più di un momento speciale, addirittura con l’ingresso nella Casa di un parente, c’è chi invece ancora aspetta, come Matilde Brandi. Ad attenderla fuori ci sono sicuramente le sue figlie, le gemelle Aurora e Sofia, avute dal marito Marco Crescentini. È proprio sull’uomo che da settimane vige un dubbio: lui e Matilde sono in crisi? La rottura per la coppia è vicina? Di certo la ballerina e showgirl non ha negato che tra loro ci sono stati e ci sono momenti difficili. “Il mio rapporto non è rose e fiori ma non entro con l’intento di innamorarmi” ha dichiarato lei a Fanpage. Ma non è tutto.

Matilde Brandi sul marito Marco Crescentini: “è molto diverso da me”

Pare infatti che Marco Costantini non fosse d’accordo con l’ingresso di Matilde Brandi nella Casa del Grande Fratello Vip. Lei stessa alle pagine di DiPiù ha dichiarato: “Non è molto d’accordo“, e ancora “lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. E’ un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre. Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani”. In queste settimane, però, alcun cenno di lui nella Casa: che la puntata di stasera sia la volta buona?



© RIPRODUZIONE RISERVATA