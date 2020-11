Marco Crivellini ha il covid/ Annuncio su Instagram “Sto bene, mettete la mascherina”

Marco Crivellini, giovane concorrente dell’edizione 5 de Il Collegio, il seguitissimo reality show di casa Rai Due, ha contratto il coronavirus. Ad annunciare la positività al covid è stata la stessa giovane star, come avviene ormai da prassi, attraverso i propri social. Marco Crivellini è infatti apparso in una stories sulla propria pagina Instagram in cui si è rivolto così ai suoi numerosissimi follower: “Vi volevo informare che stamattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Covid. Ovviamente sto bene, non ho sintomi. Se per 14 giorni non posto è perché non posso andare in giro a farmi foto e devo farmi la quarantena in casa”. Il giovane de Il Collegio 5 ha quindi invitato i suoi follower a rispettare le misure di contenimento del virus: “Mi raccomando – ha concluso il suo intervento – mettetevi la mascherina!”. Fortunatamente il ragazzo è stato contagiato in maniera asintomatica, ma ovviamente, dovrà sottoporsi ad isolamento per i prossimi giorni, fino a che il tampone non diverrà negativo per due volte.

MARCO CRIVELLINI HA IL COVID: L’ESPULSIONE E IL SUCCHIOTTO

L’avventura di Marco Crivellini presso Il Collegio 5 è stata breve ma intensa in quanto il ragazzo era stato espulso durante la quarta puntata assieme al compagno di classe Simone Bettin. Sia il preside quanto gli insegnanti avevano ammonito più volte Marco Crivellini, ma lo stesso, insieme all’amico, hanno proseguito il proprio comportamento al di sopra delle regole scolastiche, di conseguenza l’espulsione si è resa obbligatoria. Sempre durante la quarta puntata lo stesso studente era apparso con un evidente “succhiotto” sul collo, e subito era scattato il tam tam mediatico per scoprire chi mai avesse dato questo bacio focoso al ragazzo. Inizialmente si pensava a Esa Cristini e a Sofia Cerio, ma dopo alcune attente ricerche del popolo dei social sarebbe emerso il nome di Ylenia Grambone. Due mesi fa la stessa, parlando di Marco via Instagram, aveva commentato “Me lo sono scelto bene”, e lo stesso Crivelini aveva replicato: “I succhiotti non si fanno da soli”.



