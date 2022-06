Marco Cucolo, amaro sfogo: “Non sono un fesso”/ “La prima notte con Lory Del Santo…”

Marco Cucolo risponde alle critiche

Marco Cucolo replica alle critiche ricevute durante l’Isola dei Famosi 2022 nel corso di un’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di Fanpage. Nel corso del reality show, Vladimir Luxuria ha accusato Lory Del Santo di trattare Marco Cucolo come un burattino. Oggi, a rispondere all’opinionista dell’Isola dei Famosi è proprio Marco. “Io ho sempre deciso di testa mia. Posso essere buono, ma non fesso. Non sono un burattino e non vengo plagiato, sono cose assurde. Se sto da tanti anni con una persona, vuol dire che c’è interesse, non sono disperato” – ha dichiarato Cucolo a Fanpage. “Ho notato che prima si sono accaniti contro di lei e poi si sono scagliati, in modo feroce, contro di me perché stiamo ancora insieme”, ha aggiunto.

Poi difende se stesso e la storia con Lory Del Santo che dura da nove anni: “Non riesco a capire perché ci sia questo accanimento nei miei riguardi. Possono pensare quello che vogliono, ma questo è un rapporto consolidato da anni. Me ne frego di 1000 persone in più o in meno che mi seguono e mi scrivono “Bravo” sotto alle foto. Non ne ho bisogno”.

Marco Cucolo ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 per motivi medici. L’ex naufrago dovrà operarsi alla colecisti. Durante l’operazione non avrà al proprio fianco Lory Del Santo che partirà per l’America. “Anche se fosse stata qui, non sarebbe stata d’aiuto. Ha mille cose da fare. E poi quando c’è da curarsi, non è il suo campo”, ha spiegato.

Poi il racconto della prima notte con Lory dopo l’Isola dei Famosi. “Erano le 04:30 del mattino e onestamente avevo davvero sonno”, ha chiarito. Infine, svela il suo attuale rapporto con la Del Santo: “È successo che ora siamo a casa insieme (ride, ndr). Ho capito cosa le aveva dato fastidio. Lei non è che si aspettasse di essere difesa nel gioco. La cosa in cui credo di aver sbagliato è non aver detto chiaramente che persona è. Con me è sempre stata onesta, sincera, vera”, ha concluso.

