Marco Cucolo/ Ancora ‘vittima’ di Lory Del Santo? Ora ha l’occasione per il riscatto

Lory del Santo e il suo fidanzato Marco Cucolo sono stati eliminati dalla Playa Accoppiada a L’Isola dei Famosi 2022, perdendo la sfida contro Cicciolina e Roger. I due non si aspettavano di perdere questa sfida, consapevoli di essere molto amati dal pubblico, ma seppur amareggiati hanno dovuto lasciare la spiaggia delle coppie. Marco ha dovuto dunque approdare insieme a Lory alla Spiaggia Sgamada, dove non gareggeranno come coppia ma da concorrenti singoli. Ma prima di abbandonare il resto dei naufraghi i due sono stati obbligati a dare il consueto “bacio di giuda” nominando Ilona e Roger. Il loro rapporto è molto solido, i due qualche anno fa avevano anche pensato di adottare insieme un bimbo. I fan sono pazzi della coppia ma gli ultimi pettegolezzi diffusi sul web rivelerebbero un’altra faccia della medaglia. La madre di Marco ha infatti rivelato che suo figlio sarebbe differente da come appare sull’Isola poiché Lory lo fa sembrare senza personalità.

Lina, mamma di Marco Cucolo "bacchetta" Lory Del Santo/ "In tv lo fa sembrare un bambolotto ma..."

L’intervista rilasciata al Settimanale Nuovo rivela un volto diverso della coppia, che non emerge dal loro comportamento. La Signora Lina accusa Lory di sminuire suo figlio avvalendo la tesi degli altri naufraghi che vedono Marco con un bambolotto. La coppia Lory del Santo-Marco Cucolo è molto amata, grazie alla loro intesa che traspare dalle telecamere e arriva anche al pubblico a casa, ma d’ora in avanti i due dovranno gareggiare come singoli, vedremo come si comporteranno durante queste settimane a Playa Sgamada e come reagiranno nei confronti degli altri naufraghi, una tra queste Laura che ha avuto problemi con Lory. Potrete seguire tutti gli avvenimenti in Playa Smagada tutti i giorni in diretta nei canali ufficiali Mediaset, oltre che le notizie attraverso i social network.

Zequila Vs Lory Del Santo: "Marco è succube, non dice una parola"/ E su Jovana...

Marco Cucolo, il rischio di essere oscurato a L’Isola dei Famosi

Per Marco Cucolo L’Isola dei Famosi 2022 è stata una scelta molto particolare e rischiosa, perché si è presentato con Lory Del Santo al suo fianco e il rischio di essere oscurato. Questo perché la sua compagna è un personaggio noto e che sa come funzionano le dinamiche dello spettacolo. Marco invece non ha grande esperienza in questo campo e questo gli impedisce di essere smaliziato e pronto a buttarsi. Proprio questa è stata la sensazione avuta dal pubblico nelle prime puntate di questa nuova edizione del programma con i naufraghi protagonisti dall’Honduras. Nonostante questo il ragazzo ha dimostrato tutta la sua voglia di mettersi in gioco anche a fronte di un carattere molto timido e chiuso.

CLEMENTE RUSSO VS LORY DEL SANTO "INUTILE E STRATEGA"/ Lei: "Siamo tutti utili!"

Questo lo abbiamo già capito in passato quando abbiamo ascoltato Marco Cucolo nelle trasmissioni dove è andato come ospite proprio al fianco della sua bella Lory. L’idea però è che alla fine lui non abbia nemmeno troppo interesse di mettersi in mostra in televisione e che abbia accettato di partecipare al programma per altri motivi. Il primo è sicuramente di mettersi alla prova con qualcosa di nuovo e non adatto a tutti. Il secondo invece quello di sostenere la carriera di Lory che sta riprendendo notorietà dopo essere rimasta un po’ fuori dalle scene una decina di anni fa.











