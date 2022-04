Marco Cucolo annusa le mutande/ Sul web spunta il video imbarazzante e…

Marco Cucolo e il gesto choc in diretta: “E’ una settimana che…”

Marco Cucolo fa sorridere il web con un gesto choc. Il fidanzato di Lory Del Santo è sbarcato su Playa Sgamada nella scorsa puntata. Sul web è spuntato un video imbarazzante che lo riguarda. Di notte, Marco Cucolo viene sorpreso dalle telecamere ad annusare le mutande. Marco Cucolo non trovava la biancheria intima e era alla ricerca disperata. Allora i fratelli Tavassi, Guendalina ed Edoardo hanno pensato di architettare uno scherzo. Hanno prima iniziato con battutine a ironizzare sulla ricerca per arrivare a una verità scottante. “E’ una settimana che porto queste mutande”, ironizza Marco. Marco poi ritrova la sua biancheria tra i nodi del sacco che portava il suo nome. Finalmente “Er mutanda“, il nome con cui hanno soprannominato Marco i Tavassi, ha ritrovato la serenità con la sua biancheria.

In altre occasioni, Marco Cucolo si era perso le mutande ed era riuscito a ritrovarle grazie a Guendalina Tavassi. Marco aveva chiesto a Guendalina e al fratello che fine avessero fatto le sue mutande: “Qualcuno per caso ha trovato la mia mutanda da qualche parte?”. Guendalina ha fatto il miracolo: “Io ce li ho attaccati alle porte, adesso te ne faccio uno, te lo sciogli e vai a ricercare le cose negli stessi posti. Ci devi credere eh! E’ un metodo infallibile, mi prendono tutti in giro invece è un metodo che funziona realmente”. Cucolo ha rovistato di nuovo nel suo sacco e ha trovato lo slip nero che si era nascosto in una coperta: “Attenzione, attenzione…. Eccola!”.

Per ogni edizione de L’isola dei famosi non deve essere semplice andare a decidere quali debbano essere i concorrenti, il rischio infatti è quello di andare a pescare personalità che non riescano a lasciare il segno rispetto a quanto si creda. Marco Cucolo ad esempio, entrato in coppia con Lory Del Santo in quanto fidanzato, non sta rispettando le attese rispetto al suo ingresso all’interno del reality. A differenza di buona parte dei concorrenti in gara, la sua notorietà è limitata esclusivamente al fatto di essere per l’appunto il fidanzato di Lory Del Santo. Infatti, dal punto di vista del coinvolgimento e dell’esposizione sta faticando molto e non riesce ad uscire dall’ombra della sua compagna. Anche come personaggio singolo nel corso delle settimane non si è dimostrato particolarmente utile alla causa, limitandosi a dare una mano nelle mansioni quotidiane che però non viene considerata particolarmente utile ed evidente.

Nel corso della puntata di lunedì 11 aprile, ovvero la settima di questa edizione 2022, il ragazzo ha avuto un ruolo particolarmente marginale, risultando praticamente nullo sia dal punto di vista delle dinamiche della diretta che delle discussioni più influenti avvenute nel corso della serata. In assenza di Lory che si trova su playa sgamada è sembrato particolarmente spaesato, incapace di dare da solo il proprio contributo mettendo in evidenza le peculiarità del suo carattere. Anche sui social il giudizio nei confronti di Marco sembra piuttosto duro; molti criticano proprio il suo ruolo all’interno del reality, considerandolo privo di carattere e della personalità giusta per occupare un posto di rilievo all’interno della gara. Anche se siamo comunque agli inizi di questa edizione, la maggior parte dei giudizi sono concordi nel credere che sarà difficile vedere un cambio di rotta nelle prossime settimane e che il suo percorso sia destinato a terminare presto. Nella prossima puntata sarà importante capire se Marco riuscirà a dimostrare di avere le capacità per emergere o sia realmente destinato a lasciare un marchio impercettibile nel corso dell’esperienza.











