Marco Cucolo assente all’Isola dei Famosi, perché? “Infortunio”/ Alvin: “Ecco come sta e quando torna”

Marco Cucolo, infortunio all’Isola dei Famosi 2022: cos’è accaduto?

Come ormai consuetudine, la diretta dell’Isola dei Famosi 2022 si apre con il bollettino medico dei naufraghi in gara fatto da Alvin. Questa edizione continua ad essere abbastanza sfortunata e piena di infortuni e anche questa settimana ce n’è uno nuovo. A Nick Luciani, che continua la sua permanenza in infermeria ancora per qualche giorno dopo l’infezione presa alla ferita al piede, è anche Marco Cucolo a finirci. Alvin ha infatti svelato che un piccolo infortunio ha fermato per questa settimana il fidanzato di Lory Del Santo che, tuttavia, tornerà a breve.

Non è stata specificata l’entità dell’infortunio ma pare quasi certo che sarà di nuovo insieme agli altri alla fine di questa settimana, dunque per la prossima diretta dell’Isola dei Famosi. Scopriremo dunque nei prossimi giorni anche quale sarà la decisione di Marco in merito al proseguimento della sua avventura all’Isola: deciderà di rimanere al fianco di Lory fino alla fine e, cioè, alla finale del 27 giugno (qualora ci arrivasse)?

