Marco Cucolo/ Brilla senza Lory Del Santo a L’Isola dei Famosi ma..

Nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda venerdì, Marco Cucolo ha dovuto salutare la sua Lory Del Santo, difatti la soubrette ha perso al televoto ottenendo solo il 6% dei consensi e ha dovuto lasciare Playa Palapa per trasferirsi a Playa Sgamada. Un duro colpo per Cucolo che dopo Clemente è stato spogliato anche della sua dolce metà. Le dinamiche di gioco dell’Isola stanno mettendo a dura prova i naufraghi, in particolare Marco che si sente spaesato e incapace a inserirsi nel nuovo gruppo. Nei giorni scorsi la coppia è stata separata e ognuno è andato a vivere con una tribù diversa. Mentre Lory ha ammortizzato bene il cambiamento, mostrandosi anche entusiasta, Marco e entrato nel nuovo gruppo a punti di piedi.

Marco Cucolo tradisce il regolamento de L’Isola dei Famosi

Nonostante fossero vicini, ma con il divieto di parlare e toccarsi, Marco Cucolo non è riuscito a stare lontano da Lory Del Santo e disinteressandosi del regolamento de L’Isola dei Famosi 2022 ha “rubato un bacio” alla sua Lory. Il naufrago in questo momento è privo dei suoi due punti di riferimento: la Del Santo e Russo. Con Clemente è nata una bella amicizia, ora che si trova su Playa Sgamada senza la mancanza di un confidente. L’unica cosa che non rimpiange del compagno di viaggio è il suo russare, per il resto la nostalgia si fa sentire. Qualche sera fa ha decifrato a modo suo le luci che provenivano da Playa Sgamada e ha finto di fare in lontananza una conversazione in codice con Clemente.

Marco Cucolo, il pubblico lo promuove

Marco Cucolo piace al pubblico che si diverte a scherzare con il suo modo di parlare e muoversi. Non si scompone mai è sempre uguale, qualcuno si chiede se è un essere umano o un automa. Non è antipatico ma gli appassionati del reality non lo apprezzano molto perché non crea dinamiche di gioco, a volte qualcuno per scherzare chiede che fine abbia fatto Marco. Ora che è rimasto senza Lory si è isolato ancora di più e chissà se questa separazione non possa essere il pretesto per gli altri naufraghi per mandarlo in nomination. Lory viene rimproverata che non lascia spazio al suo fidanzato, togliendoli a volte anche la parola. Il pubblico spera che questa separazione possa far emergere la vera personalità di Marco.

