Lory Del Santo ha più volte parlato del suo fidanzato Marco Cucolo, ragazzo molto più giovane di lei con il quale è in una relazione da più di dieci anni. La showgirl ha spiegato però che la sua quotidianità è decisamente “spenta”. O meglio, il suo racconto pare tutto fuorchè quello di un rapporto vivo e felice. “Lui è sempre o in doccia o in bagno o al computer. Non c’è nessuna alternativa” aveva spiegato la showgirl a Un giorno da Pecora a Geppi Cucciari. “Non fa nient’altro“, continua la showgirl.

Parlando di Marco Cucolo, Lory Del Santo è ironica ma non troppo e con una punta di sarcasmo aveva ringraziato la trasmissione di Rai Radio 1 di averla invitata a parlare, in modo tale da avere qualcuno con cui condividere il tempo libero. “Al cinema non ci andiamo più perché dice che io sono troppo intellettuale e che vedo film troppo alti“, spiega Lory Del Santo, aggiungendo poi di vedere pochissimo anche i suoi amici perchè non piacciono al ragazzo. Poi la confessione hot: “Il sesso più di una volta al mese, è un dovere, ci sono delle regole che uno deve seguire“. Insomma, sono davvero felici insieme?

Marco Cucolo, più giovane di Lory Del Santo di ben 34 anni, ha parlato del rapporto con la showgirl anche a La volta buona di Caterina Balivo, spiegando che per avere una relazione serena è necessario fare dei compromessi e accettare i difetti dell’altra persona. Intanto, Lory Del Santo ha spiegato quali sono i difetti che invece ha dovuto accettare del compagno, elencandone alcuni tra cui il fatto che non butta la spazzatura, che è disordinato e tanto altro, sottolineando che la madre di lui pensa che sia l’uomo ideale. L’attrice, oggi 66enne, pare essere felice con il fidanzato classe 1992, e per ora non è ancora spuntata nessuna aria di crisi. A quanto si sa su Marco Cucolo, è un modello milanese che di professione fa anche il videomaker.