Marco Cucolo, chi è il fidanzato di Lody del Santo e concorrente all’Isola dei Famosi 2022/ Resisteranno?

Tra i concorrenti pronti a sbarcare in Honduras per questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi c’è anche Marco Cucolo. Questi è il compagno di vita della famosa showgirl e attrice Lory Del Santo e gareggerà proprio insieme a lei. I due infatti parteciperanno in coppia, come un unico concorrente. Marco non è nuovo alle partecipazioni ai reality show. Sempre in coppia con la fidanzata Lory Del Santo ha preso parte nel 2016 alla quinta edizione di Pechino Express. La coppia, chiamata ”gli innamorati”, ha concluso l’avventura al terzo posto in classifica. Sarà però la prima volta sull’isola più famosa del piccolo schermo, a differenza di Lory che ha vinto la terza edizione del programma, allora in onda su Rai 2. Staremo a vedere come si comporterà la coppia composta da Marco e Lory. La sintonia tra loro di certo non manca ed è sotto l’occhio di tutti.

Chi è Marco Cucolo?

Marco Cucolo è nato a Napoli nel 1992 e ha quindi trent’anni. Ha fatto scalpore l’inizio della relazione tra Marco e Lory Del Santo, di ben trentatrè anni più grande di lui. Il loro rapporto però pare non stia assolutamente accusando la differenza di età tra i due, visto che il fidanzamento dura da sette anni e sembra non dare segni di cedimento. Marco e Lory si sono conosciuti grazie a un messaggio sui social network. Messaggio che Marco ha inviato a Lory e a cui Lory inizialmente non ha dato molto peso, poiché, come ha dichiarato lei stessa, riceve diversi messaggi da uomini più giovani di lei. ”La donna più grande ha sempre un certo fascino” ha detto Lory. Poi però Lory è stata affascinata da Marco e hanno cominciato a frequentarsi. Qualche tempo dopo la loro relazione si è fatta concreta con il trasferimento di Marco Cucolo da Napoli a Milano per stare vicino a Lory. Marco ha iniziato la sua carriera come modello, grazie alla sua prestanza fisica, ma ha poi affinato le sue abilità come videomaker lavorando alla web – serie ‘The Lady’, creata proprio dalla fidanzata Lory Del Santo. Marco per The Lady ha svolto sia il ruolo di regista sia quello di attore.

Marco Cucolo e Lory del Santo: Uun tragico episodio che gli ha legati

Un tragico e drammatico episodio che hanno vissuto insieme Marco Cucolo e Lory del Santo è stato il suicidio del figlio di lei, Loren, avvenuto a causa di una malattia psichiatrica. Un evento che ha assolutamente devastato Lory. Marco ha raccontato a Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso: ”La morte di Loren ci ha travolti. Lory è dimagrita di quindici chili, non mangiava più. Guardava sempre un punto fisso nel vuoto. Io non l’ho mai lasciata sola. La accompagnavo anche per andare in bagno”. Marco ha dato dimostrazione del suo amore sconfinato per Lory e il loro rapporto si è ancora più cementificato.

