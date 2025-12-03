Marco Cucolo, chi è: il fidanzato giovanissimo di Lory Del Santo. Età, carriera e il ruolo segreto dietro "The Lady".

Vi siete mai chiesti chi è il fidanzato di Lory Del Santo? Oggi andiamo a scoprire tutti i dettagli sul compagno della celebre showgirl, che è famoso per essere molto più giovane di lei. Originario di Napoli, fa il modello di professione, e per via del legame con Lory ha anche partecipato a numerosi programmi televisivi quali Pechino Express nel 2016, L’Isola dei Famosi nel 2022. Non solo, lui è la videocamera dietro The Lady, la celebre serie tv prodotta da Lory Del Santo che ne è anche la regista.

Marco Cucolo e Lory Del Santo sono fidanzati ormai da diversi anni, dieci per la precisione. Tempo fa avevano raccontato come si sono conosciuti: “Le ho inviato un messaggio e lei ha risposto. Sono passati poi 2-3 mesi di messaggi prima di incontrarci”, ha spiegato lui, che nel corso degli anni si è poi spostato a Milano per stare accanto alla compagna. Lory Del Santo e il fidanzato sono stati parecchio criticati per via della loro differenza di età: li separano ben 34 anni ma loro ne hanno fatto solo un grande punto di forza.

Marco Cucolo e Lory Del Santo, l’approvazione dlela mamma di lui

Qualche tempo fa anche la madre di Marco Cucolo aveva detto la sua a proposito della relazione del figlio con Lory Del Santo. Ecco le sue parole nel programma Parliamone Sabato: “Ho scoperto che Marco si era innamorato di Lory per caso, si trovava in una trasmissione televisiva. Aveva 21 anni, era uno shock. Me lo son visto apparire in televisione.”, ha svelato, “In questa prima fase non ho fatto i conti. Dopo ho iniziato a vedere un attimino gli interessi e la felicità di Marco“. Non solo, Marco Cucolo e Lory Del Santo hanno spesso parlato della loro intimità senza filtri: “Faccio ancora l’amore, certo. Il mio compagno ha trent’anni, non posso metterlo in astinenza, è anche giusto concedergli quello che si merita. Poi lo voglio anche io. Una volta ero una cacciatrice di uomini, mi piaceva conquistare.”.