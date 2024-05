Marco Cucolo, chi è il fidanzato di Lory Del Santo/ Gli ex dell’attrice: da Eric Clapton a Silvio Sardi

Marco Cucolo, chi è il fidanzato di Lory Del Santo: la vita privata dell’attrice

Marco Cucolo è il fidanzato di Lory Del Santo, attrice oggi ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1. La coppia sta insieme da circa 10 anni ed è più affiatata che mai, ma in passato l’attrice ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata e caratterizzata da diverse relazioni e flirt. Il primo grande amore della sua vita fu Eric Clapton, di cui divenne sua amante negli anni ’80 (lui era sposato con l’ex modella Pattie Boyd): i due si conobbero in un locale nel 1985 e dal loro amore nacque un figlio, Conor, morto tragicamente nel 1991 a soli 4 anni dopo essere caduto dal 53° piano di un grattacielo newyorkese.

Nello stesso anno Lory Del Santo diventò madre di Devin, nato dalla relazione con l’imprenditore Silvio Sardi avviata dopo aver lasciato Clapton. A seguire si legò ad un uomo dall’identità misteriosa e dal quale ebbe il terzo figlio, Loren, morto suicida negli USA nel 2018. L’attrice negli anni ’90 ebbe inoltre una relazione con il tennista Richard Krajicek e diventò madre per la quarta volta di un bambino che, tuttavia, nacque prematuro e morì di infezione due settimane dopo il parto.

Ma, oltre alle effettive relazioni che hanno caratterizzato la sua vita privata, sono tanti i veri o presunti ex flirt spesso accostati a Lory Del Santo. Dal chitarrista dei Beatles George Harrison all’uomo d’affari saudita Adnan Khashoggi, sino a Gianni Agnelli, l’attrice ha spesso fatto parlare di sé in fatto di cronaca rosa. Ora, però, si dice felicissima ed innamoratissima del fidanzato Marco Cucolo: noto modello, videomaker e volto tv, spesso è comparso sul piccolo schermo al fianco dell’attrice e, in coppia, hanno partecipato all’Isola dei Famosi nel 2022.

L’attrice non ha mai visto nella loro differenza d’età un problema, come ribadito in un’intervista a Belve: “Forse succederà quando avrò 70 anni, ora no. Mi sento ancora una bambina e non ci vedo nulla di anomalo nello stare con qualcuno di più giovane“. E ha aggiunto: “Il nostro rapporto è paritario, sennò sarei già stata mollata. Non c’è nessuna catena”.











