Marco Cucolo “Chi ha rubato la mia mutanda? Queste le ho da una settimana”/ Estefania “Er mutanda è scappato”

L’isola dei famosi 2022, Guendalina Tavassi e Edoardo Tavassi alla regia di uno scherzo per Marco Cucolo

A L’isola dei famosi 2022 si registra l’episodio “la magia della mutanda perduta”, che vede protagonista Marco Cucolo, il quale debutta in Honduras come concorrente in coppia con la fidanzata Lory Del Santo, tra loro 33 anni di differenza. Marco è disperato e nel disperato tentativo di ritrovare la mutanda persa, chiede ai naufraghi competitor se qualcuno abbia visto l’underwear. Da qui parte l’esilarante scherzo per Marco Cucolo, alla cui regia troviamo a quanto pare i Tavassi brothers, Guendalina Tavassi e Edoardo Tavassi.

Nicolas Vaporidis nel mirino de L'isola dei famosi 2022, manie di protagonismo?/ Tavassi: "Magna te!"

“Alla ricerca della mutanda sperduta, un uomo alla ricerca disperata della sua mutanda”, esordisce Edoardo, mentre Marco si avvia alla ricerca della sua mutanda. E Guendalina Tavassi mette il dito nella piaga, con tanto di battute osé: “Er mutanda… la mutanda di Marco Cucolo, tutti vo0rrebbero la sua mutanda… la mutanda di Marco”. “Qualcuno ha per caso trovato la mia mutanda? – Cucolo prosegue intanto la ricerca, incalzando i compagni d’avventura sull’underwear, per poi darsi al libero sfogo su una triste verità-, è una settimana che che ho questa mutanda addosso”.

Federico Perna: "Video hot di Guendalina Tavassi? Apparenza inganna"/ "Dà fastidio…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Le reazioni allo scherzo per Marco Cucolo a L’isola dei famosi

Lo scherzo che a quanto pare hanno architettato i Tavassi brothers, Guendalina Tavassi e Edoardo Tavassi, poi prosegue con l’ex gieffina che suggerisce al fidanzato di Lory Del Santo di cercare la biancheria perduta tra i nodi del sacco stilizzato con la firma Marco: “Io ho dei fiocchi.. Tu slaccia i fiocchi e ritroverai la mutanda, mi credi con questa magia del fiocco?”. E come per magia, Marco ritrova la sua mutanda: “Attenzione, attenzione, il metodo certificato”.

Federico Perna "Guendalina Tavassi? Primo bacio in auto"/ "Ci siamo conosciuti in…"

Nel frattempo lo scherzo dei Tavassi desta tra le reazioni più disparate dell’occhio pubblico, a L’isola dei famosi 2022 così come in rete, come emerge tra i commenti social rilasciati sul profilo Instagram de L’isola dei famosi 2022: “Comunque Guendalina Tavassi e il fratello sono una botta di ossigeno su quest’Isola! Il resto senza alcun senso dell’umorismo! Zombi “, “Mi piace tantissimo questo cast quest’anno. La coppia Tavassi, la coppia Lory e la coppia Carmen, mi stanno troppo simpatiche”, “Ragazzi Guendalina ha ragione la storia del fiocco e vera e antica e parte dagli arabi”. “E la domanda del giorno è: dov’è la mia mutanda?”, si chiede poi a L’isola dei famosi 2022, Lory Del Santo (la fidanzata di Marco Cucolo) in Honduras, lasciando intendere di non covare gelosia nei riguardi della regista dello scherzo, Guendalina Tavassi. Ed Estefania Bernal mette il dito nella piaga, alludendo al fidanzato di Lory Del Santo, vittima dell’ex gieffina: “Er mutanda è scappato…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA