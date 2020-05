Marco Cucolo, compagno Lory del Santo/ “Ha paura di uscire di casa, solo una volta..”

Pubblicità

Marco Cucolo è il compagno di Lory del Santo, ospite del programma “S’è fatta notte” condotto da Maurizio Costanzo e trasmesso in replica lunedì 25 marzo 2020 su Raiuno. Classe 1992, Marco si è fatto conoscere come il fidanzato di Lory Del Santo con cui ha partecipato anche al game show di Raidue “Pechino Express”. La coppia è felicemente innamorata da anni, nonostante la differenza di età di circa 34 anni. L’età non è mai stato un problema per la coppia che, sin dall’inizio della loro relazione, non ha avuto problemi a raccontarla pubblicamente in svariati salotti televisivi. Nato e cresciuto a Napoli, Marco si è poi trasferito a Milano dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modello. Poi l’incontro con la Del Santo avvenuto per puro caso sui social network. Il bel Marco, infatti, ha contatto la vincitrice de L’Isola dei Famosi inviandole un messaggio privato su Facebook. La Del Santo incuriosita ha risposto a quel messaggio e da quel momento il ragazzo ha cominciato a corteggiarla sia tramite messaggi che telefonato. Poi il primo incontro a Milano e la scintilla che li ha portati a fidanzarsi poco dopo. Un amore travolgente e passione visto che la coppia ha deciso anche di andare a vivere insieme dopo quasi un anno.

Marco Cucolo e Lory Del Santo: quarantena a Milano

L’amore tra Marco Cucolo e Lory Del Santo è stato spesso oggetto di critiche e polemiche, ma il bel modello napoletano c’è sempre stato per la showgirl ed attrice. In particolare quando nel 2018 la vita della Del Santo è stata travolta dalla morte del figlio Loren morto suicida. Un momento terribile per Lory che ha cercato di anestetizzare facendo qualcosa di inaspettato e criticato da una certa fetta di pubblico: partecipare al reality show Grande Fratello Vip. Una decisione controversa, ma comprensibile quella della Del Santo che in quel periodo ha potuto contare sempre sull’affetto e sull’appoggio incondizionato del suo Marco. Anche in questi mesi difficili di quarantena e lockdown per via dell’emergenza sanitaria Coronavirus, la Del Santo ha potuto sempre contare sulla presenza di Marco con cui in futuro potrebbe anche avere un figlio. Parlando proprio della quarantena con il compagno, Lory ha rivelato: “la casa è abbastanza grande, non ci vediamo quasi mai. Abbiamo bagni separati, se c’è un litigio, in casi eccezionali, dormiamo in camere separate. In questo periodo due volte ha dormito da solo. E’ tutto normale, ma si litiga per questioni stupide, l’intelligenza si disperde, non vedo più tracce di umanità”. Per Marco però non sono stati mesi facili stando a quanto raccontato dalla fidanzata: “ha paura di uscire. Da fine febbraio non esce di casa, io vado a fare la spesa. Lui ha fatto arrivare il collirio col delivery, eppure la farmacia è di fronte casa. Non è mai uscito, solo una volta per comprare una play-station. Ora lo sto facendo morire di fame”.



