Marco Cucolo, compagno Lory Del Santo/ Matrimonio? Non se ne parla perché…

Marco Cucolo è il fidanzato della celebre showgirl Lory Del Santo. I due fanno coppia fissa da ben sei anni e le cose tra loro sembrano andare davvero a gonfie vele. Nonostante i trentatré anni di differenza, la coppia pare aver trovato un equilibrio invidiabile, alla faccia di chi invece pronosticava una rottura dopo pochi mesi o peggio chi pensava che il loro fosse un amore di facciata.

Lory Del Santo e la morte dei figli Conor e Loren/ La tragica caduta dal 53esimo piano, poi..

Per gli appassionati di tv, il suo volto è abbastanza noto, avendo preso parte diverse volte alle trasmissioni di Barbara D’Urso. Lory Del Santo, dal canto suo, non perde occasione per ribadire quanto siano felici insieme quanto la loro relazione si stia rivelando stabile e serena. “Lui è fedele e continuativo. Compie delle scelte e mantiene i propositi…” aveva raccontato Lory del Santo in una recente intervista.

Lory Del Santo/ "Berlusconi al Quirinale? Carica giusta per lui, lo sposerei subito"

Marco Cucolo e Lory del Santo non pensano al matrimonio ma non escludono l’arrivo di un figlio

Lui, che di professione fa il modello, si dice innamoratissimo della sua Lory del Santo, proprio come lo era il primo giorno. Di lei apprezza in particolare modo l’ironia e il suo savoir faire: “Perché con lei si può parlare di tutto senza paura che si offenda”, aveva dichiarato. Su un possibile matrimonio, invece, Marco Cucolo aveva spiegato che non c’era nulla in cantiere in questo senso, mentre continuano a cullare il sogno di avere un figlio. “Il matrimonio è un contratto e quando c’è un contratto hai voglia di distruggerlo”, aveva detto il fidanzato di Lory del Santo. I due, in questo senso, sembrano avere le idee piuttosto chiare e simili. In futuro cambieranno idea?

LEGGI ANCHE:

Lory del Santo 10 anni con il suo toy boy Marco Cucolo/ Fortunata in amore ma nei regali...

© RIPRODUZIONE RISERVATA