Marco Cucolo e Lory Del Santo, matrimonio dopo l’Isola?/ Lui ha dubbi: “Non credo, lei mi ha spiazzato”

Marco Cucolo e Lory Del Santo, niente matrimonio dopo l’Isola dei Famosi

Nessuno si sarebbe aspettato che l’Isola dei Famosi avrebbe messo in crisi la relazione, che dura da 9 anni, tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. Eppure sono state proprio le dinamiche del reality a creare una crepa nel loro rapporto che sembra ora parzialmente rimarginata dopo le scuse pubbliche del ragazzo. Eppure la lite andata in onda su Canale 5 e il comportamento della Del Santo sembra aver causato conseguenze importanti nella coppia ed è proprio Marco a confermarlo nel corso di una delle ultime interviste rilasciate.

Lory Del Santo: "Estefania Bernal ha violato il regolamento"/ Svelata la strategia dopo l'Isola dei Famosi!

Se prima nei progetti della coppia sembrava esserci anche la possibilità di convolare a nozze, ora questo passo appare al momento accantonato, almeno stando a quanto pensa Marco Cucolo. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, nel numero in edicola da oggi, l’ex naufrago ha rivelato di non essere pronto ora alle nozze con Lory.

Marco Cucolo "Ero ingrassato e trascorrevo ore al pc"/ Il triste retroscena…

Marco Cucolo spiega perché le nozze con Lory Del Santo non sono nei suoi progetti

“Matrimonio? In queste condizioni non credo” ha rivelato Marco Cucolo al settimanale. Poi ha aggiunto: “Sicuramente lei resta il mio punto di riferimento, ma ammetto che il suo comportamento mi ha spiazzato…” D’altronde Cucolo ha ricevuto dalla compagna accuse abbastanza pensanti.

Ricordiamo, infatti, che a Mattino 5 Lory Del Santo del compagno ha detto: “Mi sono arrabbiata per la mancanza di Marco per pensare al gioco piuttosto che a me, ma non è stato solo quello. Lui ha sempre detto di essere un giocatore unico, ma quando gli chiedevano di me dava delle risposte inopportune. Sull’Isola poi non voleva mai parlarmi di quello che accadeva lì, voleva parlarmi di quello che accadeva fuori. Quella è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.”

Lory Del Santo distrugge Luca Daffrè "Il più viscido e venduto dell'Isola"/ "Patetico e deprimente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA