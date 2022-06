Marco Cucolo “Ero ingrassato e trascorrevo ore al pc”/ Il triste retroscena…

Marco Cucolo costretto da Lory Del Santo a partecipare all’Isola dei Famosi: “Ero terrorizzato…”

Marco Cucolo è tornato a parlare del suo rapporto con Lory Del Santo. In un’intervista al Settimanale Nuovo, Marco ha confidato di essere stato costretto da Lory a partecipare all’Isola dei Famosi. Il modello era terrorizzato e al solo pensiero non riusciva a dormire la notte. Poi ha ammesso di aver accettato perché spronato a condividere questa avventura con Lory: “Io non me la sentivo di fare quest’esperienza. Ero terrorizzato e non ci dormivo la notte. Quando Lory si è rotta la spalla ed è stata operata ero sicuro che avrebbe rinunciato e invece ha avuto una ripresa miracolosa”. Al momento dell’eliminazione di Lory del Santo dall’Isola dei Famosi, Marco però non ha preso le sue difese e questo comportamento gli è costato caro. Infatti Lory ha deciso di lasciarlo in diretta esprimendo tutto il suo disappunto.

Lory Del Santo distrugge Luca Daffrè "Il più viscido e venduto dell'Isola"/ "Patetico e deprimente"

Marco Cucolo però torna a difendersi e fa mea culpa: “So che avrei dovuto prendere posizione contro chi la attaccava. Però non posso pensare che la nostra storia finisca per quello che è successo all’Isola dei Famosi”. Prima però di partire per l’Honduras le cose tra loro non andavano molto bene. Preso dall’euforia del nuovo lavoro, Marco Cucolo ha finito per trascurare Lory Del Santo: “Ho trascurato prima di tutto me stesso. Ero ingrassato molto e dal punto di vista psicologico mi sentivo bloccato. Passavo le giornate al pc ma ora farò di tutto per riconquistarla”.

Marco Cucolo, chili persi e problemi di salute dopo l'Isola/ "Devo operarmi, cambierà il mio futuro"

Marco Cucolo e il retroscena su Lory Del Santo: “Tra lei e mia madre…”

Marco Cucolo ha poi confidato che tra Lory Del Santo e sua madre non ci sono rapporti. L’ex naufrago ha sempre voluto evitare che potessero esserci interferenze nel loro rapporto e così ha deciso di tenere fuori la madre: “E’ giusto che non ci siano interferenze esterne nella nostra relazione”, ha ammesso. Per ora il matrimonio non è nei progetti anche perché Marco Cucolo deve recuperare la fiducia di Lory: “In queste condizioni non credo. Lory resta il mio punto di riferimento ma ammetto che il suo comportamento mi ha spiazzato”. Marco intanto deve sottoporsi a breve ad un’operazione. Il naufrago ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi a causa di sopraggiunti problemi di salute che gli hanno impedito la permanenza in Honduras.

Marco Cucolo, amaro sfogo: "Non sono un fesso"/ "La prima notte con Lory Del Santo…"

In quelle ultime due settimane Marco è stato molto male e nell’intervista al Settimanale Nuovo ha rivelato: “Mi hanno portato più volte in infermeria e quando tornavo in spiaggia mi coricavo sulla stuoia. Lory era continuamente sotto attacco dal gruppo ma io non avevo né la voglia né l’energia di discutere. Per questo avevo consigliato a Lory di placare gli animi”. Ora che Marco è tornato in Italia avrà modo di confrontarsi con Lory Del Santo e i due potranno chiarirsi. Sicuramente l’atteggiamento di Marco non è piaciuto nemmeno al pubblico che si aspettava una reazione diversa. Marco però avrà modo di farsi perdonare dalla sua Lory.











© RIPRODUZIONE RISERVATA