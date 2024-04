Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo/ “Differenza di età? Sono stata corteggiata anche da un 16enne”

Marco Cucolo è il fidanzato di Lory Del Santo. I due fanno coppia fissa da ben dieci anni, sebbene in molti non credessero nella possibilità di una relazione duratura in virtù della grande differenza di età: lei ha 65 anni, lui ne ha 32. Le critiche non hanno mai scalfito il loro amore, anzi forse lo hanno rafforzato. Insieme infatti hanno superato diversi momenti difficili, in primis il suicidio del figlio della showgirl Loren, a soli 19 anni. Per lui era anche un grande amico, come un fratello minore. Adesso la coppia sembra avere ritrovato un minimo di serenità, seppure sia difficile mettere alle spalle il passato.

I due in questi anni anche nel mondo del lavoro spesso si sono ritrovati insieme, proprio perché complici e pronti a sostenersi in qualsiasi avventura, positiva o negativa. È il caso ad esempio della webserie The Lady, dove il ragazzo ha fatto da videomaker, attore e regista. Nel 2022 inoltre hanno partecipato in coppia all’Isola dei Famosi. La sua principale mansione però è quella di influencer e modello.

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, la differenza di età non è mai stata un problema

Lory Del Santo, a proposito del fidanzato Marco Cucolo, si è ritrovata pochi giorni fa nuovamente a replicare alla questione della differenza di età a Belve. In questa occasione ha ammesso di non sentirsi per nulla vecchia. “Forse succederà quando avrò 70 anni, ora no. Mi sento ancora una bambina e non ci vedo nulla di anomalo nello stare con qualcuno di più giovane”, ha ammesso. E sull’amore che va avanti da dieci anni: “Il nostro rapporto è paritario, sennò sarei già stata mollata. Non c’è nessuna catena”.

Marco Cucolo tra l’altro non sarebbe l’unico giovane ad averla corteggiata. “Una volta ho conosciuto un ragazzo che era altissimo. Mi mandava dei fiori, mi corteggiava. Aveva mentito sulla sua età, aveva 16 anni”, ha raccontato la showgirl precisando di non avere ceduto alle avances.











