Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo: chi è il giovane di 34 anni in meno che sta insieme alla showgirl da 11 anni ormai?

Prosegue ormai da 11 anni la storia d’amore tra Lory Del Santo e il giovane fidanzato Marco Cucolo. I due si sono legati nel 2014 e nonostante l’enorme differenza di età sono ancora molto uniti, e intenzionati nel continuare il loro rapporto d’amore. Sono ben 34, infatti, gli anni di differenza tra loro ma nonostante Lory sia più grande, e anche di molto, del suo fidanzato, le cose tra loro sembrano andare da sempre molto bene.

“Sono stati anni di passione, di dolori purtroppo, di gioie. Ha sempre prevalso l’amore” ha raccontato Marco Cucolo, che ha affrontato con Lory anche la morte del figlio Loren: “Perderlo per me è stato come perdere un amico. Non mi sono mai sentito né giudicato, né un estraneo. Con lui c’era un rapporto speciale”. Il fidanzato di Lory Del Santo, al suo fianco da 11 anni, ha raccontato ancora: “È puntigliosa, dopo tutti questi anni bisogna scendere un po’ a compromessi. Ogni tanto bisogna incontrarsi”.

Chi è Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo: “Come un matrimonio”

Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono mostrati insieme a L’Isola dei Famosi. “In quell’occasione ci siamo anche quasi lasciati – ha rivelato la showgirl – È stato il primo grande litigio, ma anche fatale. Ho chiamato anche sua madre, volevo che tornasse a Napoli. Poi mi chiedevo se mi sarebbe mancato e sono tornata sui miei passi”. Lory, infatti, era certa che dopo L’Isola dei Famosi fosse finita con Marco Cucolo, ma così non è stato. Oggi le cose tra loro vanno molto bene: “Oggi siamo felici, però serviva a entrambi, io mi sono mostrata più umana”. Anche Marco Cucolo è d’accordo: “Lei è la donna più importante della mia vita, sono dieci anni che stiamo insieme e conviviamo, è come se fosse un matrimonio”. I due, nonostante i 34 anni di differenza, continuano dunque la loro vita insieme.