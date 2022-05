Marco Cucolo, “Ho subito pregiudizi per la storia con Lory”/ “Non solo cose belle…”

Marco Cucolo vittima di pregiudizi per la storia con Lory Del Santo: “Volevo conoscerla e…”

Marco Cucolo sente la mancanza di Lory Del Santo. Marco Cucolo e Lory Del Santo sono stati fin da subito una delle coppie dell’Isola di Famosi osservate con maggiore curiosità. La differenza di età così importante e lo spettro della popolarità di Lory, infatti, rischiavano di relegare Cucolo in un angolo. Lui invece se la sta cavando, anche se per il momento le sue performance più riuscite sono quelle legate agli innumerevoli sonnellini. Proprio la lontananza dalla fidanzata ha permesso a Cucolo di riflettere sul loro rapporto. Durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, il fidanzato della Del Santo ha espresso alcuni di questi pensieri, in parte anche dolorosi. “Stando da soli si ha modo di pensare alle cose che sono successe, e purtroppo non sono solo cose belle. Però noi nelle cose brutte abbiamo imparato a farci coraggio e andare avanti, insieme”.

Lory Del Santo incoraggia Marco Cucolo seppur a distanza e nella clip ammette di vederlo cambiato: “Marco mi dà la sensazione di non essere mai sola. Lo sto osservando dall’inizio di quest’Isola: l’impegno che ci ha messo per andare avanti, senza lamentarsi mai. L’ho visto così forte che quasi dava forza a me. Sull’Isola io vedo un altro uomo”. Marco ha sofferto molto per i pregiudizi su lui e Lory Del Santo: “Mi fa commuovere pensare alle cose che sono successe nella nostra vita. Bisogna andare contro i pregiudizi delle persone, al fatto che io avessi solo 21 anni. Quando un ragazzo di 21 anni entra in un contesto familiare prestabilito, con dei figli e una donna famosa, si può subito pensare che sia interessato alla fama e ai soldi. Io invece volevo conoscere lei”, ha spiegato.

L’Isola dei Famosi è certamente tra i reality più difficili dal punto di vista del percorso, non solo per gli ostacoli che riguardano la sopravvivenza ma anche per le palesi limitazioni nel riuscire a mettersi in mostra. La novità di questa edizione 2022, ovvero l’ingresso in coppia, non sembra fare le fortune di Marco Cucolo, in gara con la fidanzata Lory Del Santo. La notorietà di quest’ultima sembra schiacciare non poco la presenza di Marco, ben lontano dal riuscire a ritagliarsi uno spazio degno di nota all’interno della trasmissione. Anche nel corso della dodicesima puntata, trasmessa il 29 aprile, il naufrago attualmente su Playa Sgamada è rimasto letteralmente ai margini della diretta. Nonostante le diverse prove e i costanti dibattiti che hanno animato la puntata, il suo ruolo è stato di poco conto con accenni che è difficile ricorda e annoverare. L’unico spazio che l’ha visto protagonista è stato il momento abbastanza toccante dedicato al racconto del suo rapporto con Lory Del Santo.

Il ragazzo si è più volte commosso dichiarando non solo il suo amore forte ma soprattutto ricordando tutte le difficoltà che ancora oggi lo accompagnano. Anche il giudizio del pubblico nei suoi confronti sembra piuttosto duro, complice la sua scarsa capacità di riuscire ad imporsi a prescindere dalla notorietà della sua compagna di avventura. Molti in particolare sottolineano la palese mancanza di personalità, dote fondamentale per riuscire ad emergere all’interno di un programma simile. Continuando di questo passo sembra plausibile considerare il suo percorso vicino al termine, difficilmente infatti potrà raggiungere gli appuntamenti finali visto il percorso molto più meritevoli di molti dei suoi compagni di viaggio. Nelle prossime puntate è necessario che Marco riesca ad imporsi con il proprio carattere, cercando di farsi conoscere il più possibile superando l’ostacolo della poca visibilità. In particolare, dovrà certamente dare un contributo più soddisfacente al fine di poter tornare in Palapa.











