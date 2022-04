Marco Cucolo/ Il bacio “rubato” a Lory del Santo a l’Isola dei famosi 2022

Nuove regole anche per Marco Cucolo all’Isola dei Famosi 2022. Il naufrago, separato definitivamente dalla sua compagna Lory del Santo, si appresta a vivere il programma come concorrente singolo. Il fidanzato di Lory deve ancora abituarsi a quest’idea e nei giorni scorsi è apparso piuttosto confuso e scettico sulle nuove regole del reality. Ai compagni della sua tribù, Marco non ha nascosto il timore di trabocchetti da parte degli altri concorrenti e così ha deciso di parlare solo con la sua dolce metà, Lory del Santo. “Ma un bacetto credo che si possa dare, ragazzi si può dare?“, ha domandato prima di lasciarsi andare e baciarla appassionatamente.

Marco Cucolo, il bacio a Lory del Santo dopo la separazione all’Isola dei Famosi

Marco Cucolo, incurante delle nuove regole, ha così “rubato” un bacio alla sua Lory del Santo. Ma d’ora in avanti dovrà mettersi nell’ottica di ragionare diversamente e soprattutto pensare alla sua tribù. Anche per Lory non è stato semplice adattarsi alle regole di quest’Isola dei Famosi, ma di sicuro ha colto con maggiore entusiasmo il cambiamento del gruppo e lo scioglimento della coppia. Ha infatti definito Playa Cucaracha come “il vero paradiso terrestre” e non si è fatta problemi ad immergersi nella nuova quotidianità, anche senza il suo Marco. A darle manforte, in ogni caso, c’è stata Carmen di Pietro, che si è resa subito disponibilissima nei confronti di Lory, una volta unitasi al gruppo.

