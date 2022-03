Marco Cucolo, la confessione su Lory del Santo/ “Renderla felice? Insomma…”

Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi 2022 ha finalmente un momento tutto suo per rivelare alcune verità sulla compagna Lory Del Santo. Dopo le prime due puntate in cui l’attrice e showgirl ha avuto la meglio sul compagno, è arrivato il momento per il videomaker, modello e opinionista, di 30 anni, originario di Napoli, di dire la sua. Per lui una serie di domande, botta e riposta, da parte di Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. “Qual è la peggior abitudine di Lory?”- “Ripetere di continuo le cose”, ma anche domande più divertenti come “chi decide cosa comprare al supermercato” con il modello che rivela: “io perchè poi cucino io!”.

E ancora: “chi dei due decide dove andare in vacanza?” con Marco che risponde “lei” e poi “chi decide cosa vedere in tv?” con Cucolo che divertito confessa: “no quella è la cosa più drammatica, o sono film noiosissimi o che non vede nessuno”.

Marco Cucolo: “Lory Del Santo? Non mi fa paura”

E’ Vladimir Luxuria a fare una domanda “hot” a Marco Cucolo sul rapporto con Lory Del Santo. “Anche nell’intimità chi dei due decide quando è il momento giusto?” chiede l’opinionista con il modello che rivela: “io”. E ancora: “Lìl’ultima volta che non eri d’accordo con lei e non glielo hai detto?” con Marco che rispondi “ieri sera”.

“Ti fa paura Lory e in che cosa? Non mi fa paura, solo a volte quando inizia ad urlare, le grida si sentono fino a Bergamo” confida Marco fino ad un’altra verità. “L’ultima volta che ti ha messo in imbarazzo” chiede Ilary a Marco che risponde “mi voleva far togliere lo slip davanti a tutti”. Infine la domanda piace sorprendente: “sei disposto a tutto per renderla felice?” con Marco che spontaneamente risponde: “insomma..si certo…”.

