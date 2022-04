Marco Cucolo prossimo eliminato?/ Intanto scopre in Clemente Russo un amico…

Marco Cucolo e Clemente Russo, è nata un’amicizia

Nel corso della serata di 14 aprile, Ilary Blasi manda in onda una clip che mostra gli ultimi giorni dei naufraghi di Playa Sgamada. Marco Cucolo ha avuto un ruolo determinante per la prova ricompensa: l’Isola infatti ha premiato i concorrenti con mezzo chilo di spaghetti, due lenze, due agli e due peperoncini. In cambio, Marco ha dovuto farsi sotterrare e rimanere sotto la sabbia, lasciando fuori solo testa e spalle, fino a quando, dopo un’ora lo spirito dell’isola ha fatto suonare la campanella che metteva fine alla prova. I compagni sono riusciti a dare la giusta forza a Marco, che inizialmente era molto titubante, ma poi ha accettato la sfida. In tutto questo Lory non si è opposta, nonostante le paure del fidanzato che è riuscito a superare la prova.

Inoltre l’ex modello, a pesca con Clemente, sopra la zattera, si è inoltrato in mare aperto ma, a causa della corrente troppo forte, i due sono stati spinti troppo al largo, tanto da aver bisogno dell’intervento di una barca per riportarli a riva, senza aver pescato nulla. Tra i due sembra essere nata una bella intesa e Clemente cerca di insegnare a Marco qualche colpo di boxe. Nella serata di giovedì 14 aprile, Lory Del Santo, Clemente Russo e Marco Cucolo (Floriana Secondi è stata eliminata nel televoto lampo contro Lory) hanno accolto con gioia il nuovo eliminato, Gustavo Rodriguez, che rimarrà con loro almeno fino a lunedì 18. Nella puntata di giovedì 14, uno degli abitanti di Playa Sgamada deve lasciare in via definitiva il gioco per volere del pubblico. Clemente, avendo incontrato Laura, è in nomination e dovrà scontrarsi con Floriana e Lory che hanno pescato il legnetto con l’estremità nera. É Marco a ricevere l’immunità e a proseguire la sua avventura.

Marco Cucolo ormai gioca da separato. Sono in molti a pensare che sia un bene considerando che il giovane appariva spesso condizionato da Lory Del Santo. In queste settimane, abbiamo conosciuto un Marco incapace di prendere una posizione con gli altri naufraghi. Intervistata nel programma Isola Party, la madre di Marco Cucolo ha dichiarato che è stato effettivamente un bene che la coppia con Lory Del Santo sia scoppiata: “Credo che forse per Marco potrebbe essere un bene, si potrebbero conoscere delle sfaccettature del suo carattere che non sono ancora emerse”.

La signora Lina ha spiegato che Marco non è riuscito ancora ad emergere. Il ragazzo si è troppo affidato a Lory Del Santo e questo ha inficiato il suo percorso all’Isola dei Famosi almeno per il momento. La signora Lina ne è convinta: “Credo che sia proprio la sua determinazione, poiché non fa parte di questo mondo, si è affidato a Lory, non è venuto fuori il suo carattere che è comunque determinato, non è da tutti approcciarsi con una donna più grande, e non certo per altri scopi, ma proprio perché c’era questo amore”. Non è da tutti potersi approcciare con una donna più grande e per Marco non deve essere stato facile: “E’ capitato con una donna più grande, va bene così, perché mettermi contro mio figlio, se è quello che lui desidera perché devo ostacolarlo”, ha poi chiarito.











