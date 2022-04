Marco Cucolo sbronzo a L’Isola dei Famosi?/ Ilary Blasi: “é ubriaco, gongola”

Marco Cucolo ubriaco a L’Isola dei Famosi 2022? Dopo un paio di birre il fidanzato di Lory Del Santo appare su di giri in Palapa durante un confronto con Ilary Blasi. Dallo studio tutti hanno la sensazione che il fidanzato di Lory Del Santo non stia proprio bene visto che parla in modo sconclusionato più del solito dando l’effetto di essere sbronzo. “Marco ci sei” chiede la Blasi con Cucolo che replica “dopo due birre sto benissimo”. Allora la padrona di casa del reality show di Canale 5 senza girarci troppo intorno domanda al naufrago: “Sei un pà brillo Marco?”. Il ragazzo non si tira indietro e con grande onestà risponde: “Eh abbastanza!”. In studio gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria se la ridono, ma anche Ilary Blasi che non perde occasione per fare ancora domande.

“Ma ti ricordi che c’hai una fidanzata che si chiama Lory?” domanda la Blasi a Marco che risponde: “si quello me lo ricorda”. Il concorrente oscilla in Palapa e il suo movimento viene notato anche dall’opinionista Vladimir Luxuria che sottolinea: “ecco, vedi oscilla!”.

Marco Cucolo sbronzo in Palapa a L’Isola dei Famosi 2022

Un siparietto davvero divertente quello inscenato da Marco Cucolo nella Palapa de L’Isola dei Famosi 2022. Il fidanzato di Lory Del Santo dopo un paio di birre, bevute a stomaco vuoto, è effettivamente un pò su di giri. Nella zona nomination, infatti, oscilla e si muove in modo strano con Ilary Blasi che divertita dallo studio di Cologno Monzese commenta: “è sempre stato un pò così brillo, gongola”.

Cucolo non si tira indietro, anzi gioca anche lui sottolineando: “sono un pò brillo dalla nascita”. Poi il ragazzo parla della fidanzata Lory Del Santo che si trova in Playa Sgamada lontana da lui: “lory mi manca tantissimo, so chi è. Ogni sera quando son da solo…”, ma Vladimir Luxuria lo interrompe “non vogliamo sapere”, ma lui precisa “non faccio pensieri a luci rosse, faccio solo dei pensieri a dei ricordi belli e al nostro amore. Non faccio pensieri strani”. Lapidaria sul finale la Blasi: “è ubriaco!”.

