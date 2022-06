Marco Cucolo, smarrito il bagaglio a Malpensa/ Disavventura dopo l’Isola dei Famosi

Marco Cucolo, non finiscono le sfortune per il compagno di Lory del Santo…

Continua il periodo sfortunato di Marco Cucolo, che dopo il brutto litigio con la fidanzata Lory Del Santo e l’addio all’Isola dei Famosi per motivi di salute, ha ricevuto una brutta sorpresa anche appena tornato in Italia. Atterrato in aeroporto a Malpensa dopo essere tornato dall’Honduras, l’ex naufrago non ha trovato il proprio bagaglio, che risulta smarrito, secondo quanto appreso da IlSussidiario.Net. L’ennesima brutta disavventura di questi giorni per il fidanzato della Del Santo, con la quale ha litigato proprio poco prima di lasciare il gioco e dopo essere uscito.

Dopo la brutta sorpresa trovata non appena sceso dall’aereo, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha sporto denuncia, nella speranza di ritrovare la propria valigia con la quale era partito in direzione Honduras. Dopo oltre due mesi di gioco, l’ex naufrago è tornato in Italia, ma ad attenderlo sembra non esserci un periodo molto sereno e anche il destino sembra essersi schierato contro il giovane. Marco, senza valigia, sembra non avere più neppure una casa dove andare. Lory Del Santo, infatti, è stata chiarissima: non vuole che torni da lei, vuole aspettare che entrambi chiariscano le rispettive idee per poi rivedersi e parlarne.

Periodo burrascoso per Marco Cucolo e Lory Del Santo

Lory Del Santo ha rivelato in una recente intervista a Casa Chi, di aver impiegato più di due settimane per convincere il fidanzato a partecipare a L’Isola dei Famosi. “Ha detto di no per due settimane. E per due settimane siamo rimasti in casa e non mi ha rivolto la parola. Tu dici: ‘Non è possibile’. E io ti dico: ‘Con lui è possibile’. È rimasto chiuso nel suo ufficio due settimane, usciva, mangiava da solo e tornava, perché non voleva parlare di questo argomento dell’isola“ ha rivelato la showgirl. Nonostante la ritrosia iniziale, Lory è riuscita a convincere Marco: “Sono rimasta sola in casa per due settimane. Per parlare dovevo chiamare quello delle pulizie o l’autista, perché non avevo nessuno con cui parlare. Io dico la verità. Poi si è convinto e gli ho detto: ‘Almeno facciamo un percorso unito, insieme’“.

Nonostante l’intento fosse quello di fare insieme un percorso, le cose sono andate diversamente. Lory e Marco, infatti, hanno litigato pesantemente. La showgirl non ha preso bene il fatto che il fidanzato non l’abbia sempre difesa e non appena questa è stata eliminata, i due si sono salutati senza neanche un bacio. Appena Marco Cucolo è uscito per problemi di salute, i due si sono rivisti in Honduras ma non hanno affatto chiarito. Lory è convinta di volere un periodo di pausa e ha consigliato al fidanzato di tornare a casa dalla madre per chiarirsi le idee e poi eventualmente riaffrontare il discorso. La sfortuna, comunque, sembra non essere finita, come dimostra quanto accaduto a Malpensa.











