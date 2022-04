Marco Cucolo spiazza Ilary e svela: “Isola divisa in fazioni”/ “Siamo sei contro sei”

Marco Cucolo spiazza tutti durante la diretta dell‘Isola dei Famosi 2022, in primis la conduttrice Ilary Blasi. E’ il momento delle nomination quando il naufrago spiega la situazione delicata che sta vivendo in Honduras, insieme ai suoi compagni d’avventura. “Noi qui siamo divisi in due gruppi“, dice il compagno di Lory del Santo, lasciando perplessa Ilary e i suoi opinionisti. A quel punto la conduttrice chiede spiegazioni. “Due gruppi? Ma io vi ho già riunito – precisa Ilary – mi sa che sei rimasto a due settimane fa. In realtà magari voi siete divisi ma ormai io ho unito i gruppi…”, ribadisce ancora la conduttrice, curiosa di capire il punto di vista di Marco.

Così il fidanzato di Lory del Santo spiega meglio il suo concetto a Ilary Blasi: “Certo, tutto vero, però è come se ci fossero due fazioni qui sull’Isola. Il gruppo è tutto unito però è come se ci fossero due fazioni”, insiste il naufrago. Savino, perplesso, domanda a Marco quale siano queste due fazioni e lo invita a fare nomi. Marco non se lo fa ripetere due volte e spiega: “Praticamente siamo sei contro sei. Ci siamo noi e poi ci sono i fratelli Tavassi, Nick, Carmen, Nicolas e Alessandro”.

