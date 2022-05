Marco Cucolo sposerà Lory Del Santo?/ “Cerca un rapporto tra madre e figlio…”

Marco Cucolo e il matrimonio con Lory Del Santo, l’indiscrezione

Marco Cucolo e Lory del Santo potrebbero convolare a nozze dopo l’Isola dei Famosi. L’ex compagno di Lory Del Santo, Rocco Pietrantonio, ha rilasciato un’intervista a Nuovo in cui ha parlato del rapporto tra la sua ex e Marco Cucolo. I due sono attualmente relegati all’Isola dei Famosi 2022, pertanto, non hanno piena possibilità di replicate alle dichiarazioni fatte da Rocco. Il modello ha rivelato un inedito retroscena sul matrimonio tra Marco e Lory. A tal proposito ha detto che Lory non si sposerà mai: “Ma quale matrimonio. Lory non si sposerà mai! Non lo ha fatto quando era giovane, figuriamoci adesso”. Il mancato desiderio di nozze non sembra essere legato ad una scarsa voglia da parte dei due di stare insieme, quanto piuttosto ad una precisa volontà della showgirl. In merito a Marco, invece, Rocco ha ammesso di vederlo molto preso e di essere attratto dal modo prevaricatore che spesso adopera Lory per gestire il loro rapporto. Ne è un esempio la sfuriata della naufraga fatta nei giorni scorsi.

Marco Cucolo, incidente col palo all'Isola dei Famosi/ "Ho rischiato i miei gioielli"

Secondo il suo punto di vista, per stare al fianco di una donna come Lory Del Santo è necessario accettare di farsi gestire da lei. Su Marco Cucolo ha spiegato: “Credo che cerchi più un rapporto tra madre e figlio, che una vera storia d’amore”. Questo è proprio il motivo per il quale la loro relazione è giunta al capolinea. Molti fan di Lory Del Santo e Marco Cucolo si stanno domandando se i due convoleranno davvero a nozze oppure no, ipotesi avallata da Rocco. Ricordiamo che la loro storia va avanti da 9 anni e, tra alti e bassi, si sono sempre dimostrati reciprocamente amore e fedeltà.

Marco Cucolo/ "Non esistono i gruppi e non esiste più niente"

Marco Cucolo shock all’Isola dei Famosi: “Ho rischiato di perdere…”

Marco Cucolo non ha passato sicuramente un momento molto felice: il modello e videomaker napoletano, fidanzato di Lory Del Santo, durante l’ultima prova sull’isola dei famosi ha avuto un incidente particolare, arrivando a rischiare ”i suoi gioielli” come detto ironicamente dallo stesso Marco Cucolo. Fortunatamente le cose sembrano essersi risolte in un nulla di fatto, tanto che stesso il modello ha ironizzato su tutta la situazione, facendo così tirare un sospiro di sollievo ai telespettatori. Sicuramente la prova del palo è quella definita più pericolosa o quantomeno la più complicata da affrontare, situazione che Marco Cucolo ha effettivamente provato sulla sua pelle. Ad ogni modo, il giovane modello napoletano continua a conquistare sia il web che il pubblico da casa, grazie alla sua coerenza e ai suoi atteggiamenti sempre giusti e corretti. Tra Marco Cucolo e Roger Balduino non sembra correre più buon sangue: i due concorrenti, una volta amici, adesso pare che stiano sul piede di guerra. Il motivo fondamentale sembra essere il fatto che, a detta di Marco Cucolo, Balduino non creda più nella presenza dei gruppi, che rendevano sicuramente la situazione più tesa ma allo stesso tempo equilibrata. Da quando Balduino non ragiona più in tal senso, infatti, sull’isola ha cominciato ad aleggiare un atteggiamento più superficiale ed egoista, che ha portato alla creazione di maggiori screzi e dissapori.

Cosa è successo a Marco Cucolo?/"Quattro anni chiuso in casa…",la confidenza choc

Nonostante le affermazioni particolarmente gravi di Marco Cucolo, Roger Balduino sembra essere tranquillo, affermando che secondo il suo parere non sono mai esistiti dei gruppi effettivi, e che Marco Cucolo non è mai stato un vero e proprio amico per Balduino. Per questi, infatti, il modello napoletano altro non è che un semplice concorrente, con il quale adottare una specifica strategia che non ha voluto rivelare. A questo punto, alla luce di questi nuovi avvenimenti, sarà interessante cercare di capire come si comporterà Marco Cucolo di fronte a questa chiara manifestazione di disinteresse nei confronti degli altri membri dell’isola, e soprattutto se questa nuova rivelazione muterà in qualche misura le coscienze degli altri naufraghi. Il modello napoletano, almeno per il momento, continua ad essere legato a Lory Del Santo con cui condivide questa particolare avventura sulla famosa isola honduregna. L’unica cosa certa, allo stato attuale, è che tutte le convinzioni fino ad ora create sembra stiano cedendo ogni giorno sempre più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA