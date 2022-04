Marco Cucolo supera per amore la paura degli insetti/ Troppo succube di Lory? Il social insorge

Marco Cucolo è condizionato da Lory Del Santo? Sui social…

Lo scorso giovedì 31 marzo è stata trasmessa la quarta puntata di uno dei reality più seguiti ogni anno, L’Isola dei famosi 2022. Per questa edizione la novità è il meccanismo delle coppie, con diverse personalità che destano una discreta curiosità. Tra questi, merita di essere menzionato Marco Cucolo. Il giovane ha scelto di accettare la sfida giocandosi le sue carte in squadra con la compagna Lory Del Santo. Nonostante la scarsa notorietà fin dalle prime puntate il giovane ha dimostrato grande voglia di mettersi in mostra distinguendosi anche per momenti di simpatia e personalità. Nonostante la buona volontà resta però ancora troppo in ombra rispetto sia alla sua compagna di viaggio che agli altri naufraghi. Anche nel corso dell’ultima puntata, seppur particolarmente animata, il suo ruolo è stato principalmente marginale. Troppo in ombra rispetto a Lory e palesemente in difficoltà nel cercare di portare in evidenza la totalità del suo carattere.

Isola dei Famosi 2022, quanto guadagnano i concorrenti?/ Cachet: Melandri, Cicciolina

L’unico momento degno di nota è stato quello della nomination; il ragazzo ha scelto di nominare la coppia composta da Blind e Roberta. il motivo deriva a suo dire dall’atteggiamento sfrontato del cantante proprio nei confronti di Lory durante la diretta. Quest’ultima ha invece criticato aspramente l’atteggiamento generale della ragazza. Nonostante Marco e Lory godano di un discreto supporto da parte dei telespettatori, non sembrano godere della stima di gran parte del gruppo come dimostrato dalla nomination alla quale parteciperanno con altre due coppie e che terminerà nella prossima puntata. Subito dopo la puntata Marco ha cercato di invertire la tendenza del suo percorso all’interno del reality, cercando soprattutto di dialogare maggiormente con il resto dei concorrenti. Vista la personalità messa in mostra ancora a tratti, per le prossima diretta è attesa maggiore vigoria nel dimostrare di voler portare avanti questa esperienza e di superare con successo il televoto.

Lory Del Santo/ Accuse di Jeremias Rodriguez: “atteggiamento opportunista”, ma lei…

Marco Cucolo per amore sfida la paura per gli insetti all’Isola dei Famosi, la reazione di Lory Del Santo

Marco Cucolo ha la fobia per gli insetti e gli autori dell’Isola dei Famosi 2022 hanno deciso di sfruttarla per realizzare un piccolo momento: una teca di legno piena di insetti e sul fondo una spazzola. Marco Cucolo ha affrontato la sua fobia con stoicismo senza rendersi conto di aver messo più volte la mano dentro e di aver afferrato anche in qualche occasione degli insetti. “Ma veramente ho fatto questo?” ha dichiarato dopo aver visto la teca, “C’è un dottore?”.

Dopo che Marco ha affrontato la prova dando la spazzola a Lory Del Santo, la sua reazione non è passata inosservata. La showgirl non ha avuto proprio una manifestazione di affetto nei suoi confronti tanto che Ilary Blasi ha poi spiegato: “Sono basita per il calore di Lory”. Alla fine la showgirl ha baciato per ben due volte il suo amato compagno. Dato che finora Marco Cucolo non ha avuto modo parlare molto, dato il carisma di Lory Del Santo, ma stasera all’Isola dei Famosi gli autori hanno deciso di degli un po’ di spazio in più e durante un piccolo questionario Marco Cucolo ha confessato: “Lory voleva farmi cambiare gli slip davanti a tutti. Io le ho detto che lo avrei fatto da un’altra parte se no questi si scandalizzavano”.

Marco Cucolo geloso di Lory Del Santo?/ Prova sexy all'Isola dei Famosi e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA