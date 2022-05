Marco Cucolo/ “Travolto dai pregiudizi”, cosa accade a L’Isola dei Famosi?

Marco Cucolo è stato vittima di tanti pregiudizi a L’Isola dei Famosi 2022, a ribadirlo è stato il diretto interessato. Ha infatti spiegato: “Mi fa commuovere pensare alle cose che sono successe. Bisogna sempre andare contro i pregiudizi delle persone, al fatto che io avessi solamente ventuno anni. Quando un ragazzo giovane entra in un contesto familiare prestabilito, con dei figli e una donna famosa, si può pensare che sia interessato a soldi e fama. Io invece volevo solamente conoscere lei”. Sono stati giorni di riflessione all’Isola con i due che sono rimasti anche divisi ma hanno avuto poi l’opportunità di riabbracciarsi, Marco ha riflettuto a lungo: “Stando da soli si ha modo di pensare a cosa è successo nel passato e purtroppo non sono arrivate solamente cose belle. Però noi da ciò che di brutto è accaduto abbiamo imparato a farci coraggio e ad andare avanti insieme”. Il ragazzo ha dimostrato anche in questo caso una maturità che non tutti si aspettavano.

Marco Cucolo, equilibrio da ritrovare a l’Isola dei Famosi

E come si comporterà ora Marco Cucolo nelle prossime puntate de L’Isola dei Famosi? Certamente il concorrente dovrà riassestare il proprio equilibrio nel gruppo, ora che Lory Del Santo è tornata al suo fianco, con la sua presenza importante e con la grande influenza che esercita su di lui. Marco Cucolo, intanto, non ha perso tempo per dichiararsi estraneo alla volontà dei due schieramenti di rimanere tali, concordando con i dubbi di Lory, per nulla convinta di voler esternare esplicitamente da che parte avrebbe preferito stare. Marco si farà guidare in nuove strategie? C’è chi non ha alcun dubbio in merito. Spesso ritenuto anonimo nelle dinamiche isolane, Marco emerge poco e non si scompone mai eccessivamente, durante i dissidi tra le fazioni. Nonostante questo, il popolo del web si diverte a ironizzare affettuosamente sui suoi atteggiamenti pacati e spesso assorti. Il ritorno di Lory Del Santo sulla spiaggia principale, pronta a riprendere le fila del gioco, sicuramente cambierà le carte in tavola negli equilibri tra i concorrenti e darà nuova energia a Marco Cucolo, grazie al suo protagonismo e alla sua verve strategica e sinuosa.

Tra scherzi e sorprese protagonista a l’Isola dei Famosi

Marco Cucolo, tra scherzi e sorprese, è stato uno dei protagonisti della tredicesima puntata dell’Isola Dei Famosi. Sempre al centro di battute bonarie sulla sua presunta dipendenza da Lory Del Santo e sulla scarsa personalità nel gestire le dinamiche di gioco del reality, Marco, nei giorni scorsi, ha dato prova di grande determinazione e sentimento nei confronti della sua compagna, approdando su Playa Sgamada per farle una sorpresa. Come si è potuto vedere dall’RVM, mandato in onda dalla regia, i due si sono abbandonati ad un abbraccio sincero e si sono baciati, tra la commozione della show girl e l’emozione dello stesso Cucolo, regalando momenti di tenerezza agli spettatori e spazzando via – come ha voluto precisare Vladimir Luxuria, in collegamento dallo studio – qualunque dubbio sulla genuinità del loro amore.

